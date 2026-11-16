Cronaca

VARESE – Anche Varese tra le undici città italiane coinvolte nelle 50 perquisizioni eseguite dalla Digos nell’ambito delle indagini sui disordini di piazza del 17, 18 e 24 ottobre e sui commenti di natura istigatoria pubblicati nelle chat social.

Le perquisizioni, effettuate di iniziativa e su delega dell’autorità giudiziaria, hanno interessato anche minorenni nelle città di Bologna, Firenze, Imperia, Lodi, Milano, Monza, Novara, Reggio Calabria, Torino, Varese e Verona.

A Torino, grazie al monitoraggio dei social, la Digos ha identificato un minorenne ritenuto coinvolto nei disordini del 17 ottobre, quando una manifestazione era degenerata in violenze e danneggiamenti. Il giovane aveva pubblicato sul proprio profilo immagini e video delle tensioni.

Durante la perquisizione sono stati trovati una pistola a piombini senza tappo rosso, dieci cartucce a salve esplose, dieci coltelli, un machete, un tubo metallico modificato come manganello e quattro martelletti frangivetro.

Il minorenne è stato denunciato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e travisamento.

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