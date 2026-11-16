Città

SARONNO – “Con la delibera del Consiglio comunale del 12 novembre 2026 è stato compiuto un altro importante passo verso la rigenerazione dell’area ex Isotta Fraschini. È un impegno che la nostra Amministrazione sta portando avanti con celerità, sempre nel pieno rispetto delle regole. Si tratta di un progetto partito anni fa che solo ora, finalmente, comincia a vedere la luce”.

Inizia così la nota del Pd Saronno che fa il punto dopo il doppio consiglio comunale sull’ex Isotta Fraschini su osservazioni e controdeduzioni.

“È il progetto di un privato, che l’Amministrazione ha, però, discusso e modificato contemperando l’interesse pubblico con i diritti del soggetto attuatore. Qualcuno sostiene che qui non ci sia un interesse pubblico: forse non vi ritrova la su idea di interesse pubblico, mentre invece l’interesse pubblico è forte e rilevante e ci assumiamo la piena responsabilità politica dei nostri atti.

Come Amministrazione abbiamo un compito preciso: fare in modo che un intervento privato porti benefici concreti e duraturi a tutta Saronno. Su questo abbiamo lavorato.

Per questo vogliamo spiegare con chiarezza a che punto sia il progetto, così che i cittadini possano capire davvero la situazione attuale, al di là di narrazioni di parte che non corrispondono a quanto sta realmente avvenendo.

Cosa comprenderà il progetto?

Un grande parco per tutti. Oltre 60.000 mq, il 60% dell’area, aperti gratuitamente ai cittadini. Il privato lo realizzerà a proprie spese, anche sulla parte nord già comunale, e si farà carico della manutenzione, dell’illuminazione e della cura degli alberi, secondo un regolamento che sarà approvato dal Consiglio comunale.

Oltre 60.000 mq, il 60% dell’area, aperti gratuitamente ai cittadini. Il privato lo realizzerà a proprie spese, anche sulla parte nord già comunale, e si farà carico della manutenzione, dell’illuminazione e della cura degli alberi, secondo un regolamento che sarà approvato dal Consiglio comunale. Formazione per i giovani. Un polo di Alta Formazione e, nell’ex “Bernardino Luini”, un polo ITS e IFTS.

Un polo di Alta Formazione e, nell’ex “Bernardino Luini”, un polo ITS e IFTS. Case accessibili. Accanto al mercato libero ci saranno abitazioni a prezzo convenzionato e di edilizia sociale (mix funzionale previsto dal PGT).

Accanto al mercato libero ci saranno abitazioni a prezzo convenzionato e di edilizia sociale (mix funzionale previsto dal PGT). Tutela del commercio cittadino. Sono previsti solo negozi di vicinato e uffici, nessuna grande struttura di vendita.

Le osservazioni

Dopo l’adozione del piano sono arrivate 25 osservazioni da cittadini, associazioni, partiti, imprese e consiglieri comunali. Gli uffici e l’Amministrazione le hanno esaminate tutte. Il Consiglio comunale ne ha accolte 10, in tutto o in parte, chiedendo al privato di migliorare il progetto nella fase esecutiva:

un parco con più prato, più sicurezza e un’illuminazione migliore;

la tutela delle attività produttive confinanti;

la possibilità di distanziare maggiormente gli edifici su via Varese;

la possibilità di spostare il parcheggio interrato di interscambio (230 posti) vicino alla stazione.

Non sono state accolte le richieste che la legge non prevede in questa fase, che riguardano aree esterne al piano o che noi non riteniamo utili.

A che punto siamo

Sebbene con la delibera di giovedì sia stato fatto un grande passo avanti dopo anni di immobilità, non siamo ancora arrivati alla conclusione: Regione Lombardia deve esprimersi sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); successivamente verrà predisposto il Regolamento del parco, fino ad arrivare all’approvazione finale.

Le garanzie per il Comune nella convenzione

Gli impegni del privato non sono promesse, ma obblighi inseriti nella bozza di convenzione urbanistica che verrà approvata. La bozza è stata adottata dal Consiglio comunale nel dicembre 2025 e sarà approvata in via definitiva insieme al piano. Ecco i suoi contenuti.

Parco destinato a uso pubblico per sempre. Sui 62.757 mq di parco, piazze e percorsi sarà costituita con atto notarile una servitù di uso pubblico, trascritta nei registri immobiliari e valida nei confronti di qualunque futuro proprietario.

Sui 62.757 mq di parco, piazze e percorsi sarà costituita con atto notarile una servitù di uso pubblico, trascritta nei registri immobiliari e valida nei confronti di qualunque futuro proprietario. Uso gratuito. Il parco sarà aperto gratuitamente ai cittadini; eventuali eventi saranno ammessi solo all’interno di un programma annuale concordato con il Comune.

Il parco sarà aperto gratuitamente ai cittadini; eventuali eventi saranno ammessi solo all’interno di un programma annuale concordato con il Comune. Manutenzione a carico del privato e dei suoi aventi causa. Verde, alberi, arredi, illuminazione e utenze saranno a carico del privato, anche in caso di futuri proprietari, secondo il Regolamento del parco che il Consiglio comunale approverà. Se il costo risulterà inferiore alla monetizzazione dovuta (2.061.990 euro), il privato verserà la differenza al Comune.

Verde, alberi, arredi, illuminazione e utenze saranno a carico del privato, anche in caso di futuri proprietari, secondo il Regolamento del parco che il Consiglio comunale approverà. Se il costo risulterà inferiore alla monetizzazione dovuta (2.061.990 euro), il privato verserà la differenza al Comune. Il parco non pesa sugli oneri. Parco, piazze e parcheggio pubblico, per circa 18,8 milioni di euro di opere, saranno realizzati senza scomputo dagli oneri di urbanizzazione.

Parco, piazze e parcheggio pubblico, per circa 18,8 milioni di euro di opere, saranno realizzati senza scomputo dagli oneri di urbanizzazione. Le garanzie saranno a prima richiesta, pari al 100% del valore delle opere, e dovranno essere consegnate prima della firma. Saranno svincolate solo a opere collaudate.

In caso di inadempimento scatteranno penali e la sospensione del piano e di tutti i titoli edilizi; il Comune potrà eseguire le opere e rivalersi sul privato.

Gli obblighi seguono le aree. Chi eventualmente acquisterà un lotto subentrerà negli obblighi con clausola trascritta; il venditore resterà obbligato finché l’acquirente non avrà sostituito le fideiussioni.

Chi eventualmente acquisterà un lotto subentrerà negli obblighi con clausola trascritta; il venditore resterà obbligato finché l’acquirente non avrà sostituito le fideiussioni. Un istituto di Alta Formazione entro 5 anni. In caso contrario, l’area diventerà verde pubblico a spese del privato.

In caso contrario, l’area diventerà verde pubblico a spese del privato. 230 posti auto pubblici. Non serviranno ai nuovi edifici, ma alla città, con tariffe allineate a quelle di Saronno Servizi e posti garantiti per persone fragili e con disabilità. A questi si aggiungono 180 posti pubblici a raso.

Non serviranno ai nuovi edifici, ma alla città, con tariffe allineate a quelle di Saronno Servizi e posti garantiti per persone fragili e con disabilità. A questi si aggiungono 180 posti pubblici a raso. Nessuna grande struttura di vendita. Le grandi superfici di vendita saranno tra le funzioni non ammesse; il commercio sarà limitato a 2.650 mq in tutto il comparto.

Le grandi superfici di vendita saranno tra le funzioni non ammesse; il commercio sarà limitato a 2.650 mq in tutto il comparto. Aree cedute al Comune. 573 mq di strade e parcheggi passeranno gratuitamente in proprietà al Comune, liberi da ogni gravame.

573 mq di strade e parcheggi passeranno gratuitamente in proprietà al Comune, liberi da ogni gravame. Case accessibili per 20 anni. 000 mq di edilizia convenzionata e 5.800 mq di edilizia sociale, con prezzi calmierati.

000 mq di edilizia convenzionata e 5.800 mq di edilizia sociale, con prezzi calmierati. Conti trasparenti. Gli oneri saranno calcolati con le tariffe vigenti al momento dell’approvazione; se le opere costeranno meno degli oneri, la differenza andrà al Comune.

Come promesso non solo ai nostri elettori ma a tutti i saronnesi, questo progetto restituisce alla città spazio, verde e opportunità, rendendola ancora più attrattiva.

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