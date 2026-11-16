Città

SARONNO – Cinque comunicati stampa, uno al giorno, per mettere sotto la lente d’ingrandimento le scelte dell’Amministrazione comunale sul futuro dell’ex Isotta Fraschini. È l’iniziativa del gruppo consiliare di Forza Italia dopo il doppio consiglio comunale dell’11 e 12 novembre, dedicato all’esame delle osservazioni e delle controdeduzioni al Piano integrato di intervento per la riqualificazione dell’area.

Al centro del primo intervento c’è una domanda: “Dove è l’interesse pubblico?”. Forza Italia contesta il rapporto tra l’Amministrazione e l’operatore privato, accusando la maggioranza di difendere il progetto senza pretendere sufficienti modifiche a tutela della città. Il comunicato affronta anche il futuro dell’ex Bernardino Luini, contrapponendo all’ipotesi di una scuola la proposta di realizzare una caserma dei carabinieri. Non manca una critica alle posizioni espresse da Tu@Saronno sul verde pubblico e sulla mobilità.

Quello che segue è il testo integrale del primo dei cinque comunicati, con cui Forza Italia avvia una serie di approfondimenti sulle questioni che ritiene ancora aperte dopo il voto consiliare. Il prossimo intervento sarà dedicato al parco previsto nell’area.

Dove è l’interesse pubblico? Perché il piano dell’operatore è intoccabile e la maggioranza è “supina”?

Questa trasformazione è stata costruita intorno alle esigenze di Saronno oppure si chiede a Saronno di adattarsi al progetto dell’operatore?

È la domanda dalla quale bisogna partire. Prima del parco, prima delle piste ciclabili, prima delle celebrazioni della maggioranza.

Tu@Saronno rivendica di aver scelto il verde pubblico al posto di strade e parcheggi. Una frase ad effetto che evita accuratamente la domanda fondamentale: avete fatto l’interesse di Saronno oppure avete accettato supinamente le scelte dell’operatore piegando la città a subirne le conseguenze? Una trasformazione di queste dimensioni deve dimostrare di migliorare la città, non limitarsi ad aggiungere abitanti e attività lasciando irrisolti ed anzi aggravando i problemi.

Quali modifiche del progetto avete ottenuto? Quali criticità avete risolto? Su quali richieste dell’operatore avete imposto le priorità dei cittadini?

Prendiamo l’ex Bernardino Luini. Si prospetta una scuola, con tempi, condizioni e garanzie ancora da chiarire. Noi avevamo proposto una caserma dei Carabinieri: un presidio stabile nel retrostazione che, a nostro giudizio, avrebbe dato un contributo importante alla sicurezza.

La proprietà prevede la scuola e la maggioranza sostiene questa destinazione. Spieghi allora perché la ritiene preferibile e quali valutazioni abbia compiuto su sicurezza, accessi e accompagnamento degli studenti.

Chi stabilisce le priorità pubbliche: il Comune o l’operatore? Direi che e’ chiaro a tutti che di certo non e’ il Comune!

Quando definiamo questa maggioranza “supina”, esprimiamo un giudizio politico: vediamo molta determinazione nel difendere il progetto e troppo poca nel pretendere le risposte che servono a Saronno.

Il Comune deve governare le trasformazioni, non fare da ufficio stampa a chi le propone.

Cominceremo la nostra analisi dal tanto celebrato parco. Perché anche i “regali”, quando si amministra una città, bisogna saperli valutare… diciamo che non deve diventare il cavallo di Troia per espugnare la città!

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