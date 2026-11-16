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SARONNO – Una grande chiave per riaprire le porte dei negozi chiusi e dare nuove opportunità al commercio di vicinato. C’era anche Saronno, rappresentata dall’assessore al Commercio Francesca Rufini e dal presidente di Confcommercio Ascom Saronno Andrea Busnelli, all’iniziativa provinciale organizzata questa mattina, lunedì 16 novembre, a Varese in occasione della “Giornata delle chiavi – Riapriamo le porte al commercio”.

Un appuntamento che ha riunito i rappresentanti delle cinque principali città della provincia e i vertici delle associazioni territoriali di Confcommercio per affrontare un problema sempre più diffuso: la scomparsa dei negozi di prossimità e il progressivo svuotamento commerciale dei centri urbani. Al centro dell’incontro la proposta di una dichiarazione d’intenti per avviare una collaborazione stabile tra amministrazioni e commercianti, con l’obiettivo di recuperare i locali sfitti, sostenere le attività esistenti e favorire nuove aperture. Un percorso che coinvolgerà anche gli altri Comuni della provincia.

Una grande chiave, simbolo delle migliaia di negozi che negli ultimi anni hanno abbassato definitivamente le serrande, ma soprattutto della volontà di riaprire nuove prospettive per il commercio di prossimità. È il messaggio lanciato da Uniascom Confcommercio provincia di Varese, nell’ambito dell’iniziativa promossa in tutta Italia.

“Non siamo qui per protestare contro le amministrazioni comunali, ma per costruire insieme risposte concrete a un fenomeno che sta impoverendo le nostre città. Ogni negozio che chiude è un servizio che scompare, un luogo di incontro che viene meno, un pezzo di comunità che si perde. La chiave che consegniamo oggi deve servire soprattutto ad aprire nuove opportunità”. È il messaggio condiviso dai cinque presidenti delle Confcommercio territoriali della provincia di Varese.

La desertificazione commerciale: 156mila negozi scomparsi in Italia

I numeri diffusi dall’Ufficio Studi di Confcommercio fotografano una trasformazione profonda del tessuto economico e sociale italiano. Tra il 2012 e il 2025 sono scomparse 156mila attività commerciali al dettaglio. I locali commerciali sfitti sono oltre 460mila, circa uno su sei, e rimangono inutilizzati mediamente per più di sette anni. Il mancato reddito da locazione viene stimato in 4,4 miliardi di euro all’anno.

Ma il prezzo più alto non è soltanto economico. La chiusura dei negozi significa perdita di servizi, indebolimento delle relazioni sociali, minore presidio del territorio e progressivo impoverimento dei centri urbani, delle periferie e dei piccoli paesi.

Da questa consapevolezza nasce “Viviamo le città – La giornata delle chiavi”, l’iniziativa nazionale con la quale Confcommercio invita le amministrazioni locali a costruire un’alleanza per contrastare la desertificazione commerciale.

Il presidente nazionale Carlo Sangalli ha indicato tre obiettivi prioritari: favorire la riapertura delle attività chiuse, sostenere quelle ancora presenti e creare le condizioni per la nascita di nuove imprese. Al Governo Confcommercio chiede l’istituzione di un Fondo nazionale destinato ai Comuni impegnati in programmi di rilancio del commercio di prossimità, insieme all’introduzione della cedolare secca sugli affitti commerciali, purché il beneficio fiscale si traduca in canoni più sostenibili per le imprese.

A Varese un’alleanza tra istituzioni e Confcommercio

L’iniziativa provinciale si è svolta nella sede di Confcommercio Varese, alla presenza del presidente della Provincia Marco Magrini e dei rappresentanti delle amministrazioni comunali di Varese Davide Galimberti (sindaco) e Ivana Perusin (vicesindaco e assessore al Commercio), Busto Arsizio Matteo Sabba (assessore al Commercio), Gallarate Belinda Simeoni (vicesindaco e assessore al Commercio), Saronno Francesca Rufini (assessore al Commercio) e Luino Sara Amalfi (consigliera delegata al Commercio).

Ad accogliere gli amministratori sono stati i vertici delle cinque associazioni territoriali: per Confcommercio Ascom Varese, il presidente Antonio Besacchi e il direttore Roberto Quamori Tanzi; per Confcommercio Ascom Busto Arsizio e Medio Olona, il presidente Rudy Collini, anche presidente provinciale di Uniascom Confcommercio, e il direttore Francesco Dallo; per Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa, il presidente Renato Chiodi e il direttore Gianfranco Ferrario; per Confcommercio Ascom Saronno, il presidente Andrea Busnelli e il direttore Roberto Carettoni; per Confcommercio Ascom Luino, il presidente Franco Vitella e il direttore Luca Maria Gobbato.

All’incontro ha preso parte anche il segretario generale di Uniascom Lino Gallina, a completare la rappresentanza del sistema provinciale di Confcommercio.

La consegna simbolica di una grande chiave ha accompagnato la presentazione della Dichiarazione d’intenti, quale segno della volontà di passare dalla sensibilizzazione all’individuazione di strumenti condivisi per il futuro delle economie locali.

Una dichiarazione d’intenti per passare dalle parole ai fatti

Il documento sottoposto agli amministratori rappresenta il primo passo verso una collaborazione permanente tra Confcommercio e Comuni, in continuità con il Protocollo nazionale Anci-Confcommercio del 5 luglio 2023 e con l’esperienza dei Distretti del Commercio.

La proposta prevede innanzitutto l’istituzione di un tavolo permanente di confronto per analizzare le dinamiche dell’economia urbana, individuare le criticità e programmare interventi fondati su dati oggettivi e condivisi.

Cinque gli ambiti prioritari, individuati attraverso il progetto nazionale Cities di Confcommercio: conoscenza del territorio e analisi dei flussi e delle attività economiche; recupero dei locali sfitti, anche attraverso strumenti innovativi di gestione e canoni concordati o progressivi; riqualificazione degli spazi pubblici e valorizzazione dei mercati; tutela delle botteghe storiche, accessibilità e vitalità delle aree periferiche; innovazione, logistica urbana sostenibile e accompagnamento delle imprese nella transizione digitale.

Tra le proposte anche la sperimentazione di figure dedicate alla gestione degli immobili commerciali inutilizzati, i cosiddetti “Manager degli sfitti”, e nuove formule per favorire l’insediamento delle attività.

Il percorso potrà successivamente evolvere nella definizione di un Piano d’Azione Territoriale (Pat), con interventi calibrati sulle caratteristiche e sulle necessità di ciascun Comune. La sottoscrizione della Dichiarazione d’intenti non comporta obblighi immediati di spesa, ma formalizza la disponibilità a costruire insieme soluzioni concrete.

Un’iniziativa che non si esaurisce nelle cinque principali città: la stessa proposta sarà rivolta a tutti i Comuni della provincia di Varese, perché il contrasto alla desertificazione commerciale riguarda tanto i grandi centri quanto i paesi di poche migliaia di abitanti.

I presidenti: “Difendere i negozi significa difendere le nostre comunità”

“La desertificazione commerciale non è un problema che riguarda soltanto le imprese, ma una questione che coinvolge la qualità della vita, la sicurezza e il futuro delle nostre comunità. Con questa iniziativa vogliamo costruire un’alleanza stabile con le amministrazioni, perché nessuno, da solo, può invertire una tendenza che interessa tutto il Paese”. È la posizione condivisa dai cinque presidenti delle Confcommercio territoriali, Antonio Besacchi, Rudy Collini, Renato Chiodi, Andrea Busnelli e Franco Vitella.

I rappresentanti delle Confcommercio sottolineano come il contrasto alla desertificazione debba partire dalla conoscenza delle dinamiche economiche e sociali del territorio. L’analisi dei flussi, la mappatura dei locali sfitti e l’individuazione delle aree più fragili possono consentire alle amministrazioni di programmare interventi mirati, superando provvedimenti occasionali e costruendo politiche capaci di rispondere alle reali esigenze del commercio urbano.

Un’attenzione particolare viene rivolta ai centri di minori dimensioni. “Nei piccoli Comuni la scomparsa di un alimentari, di un’edicola o di un altro servizio di prossimità non rappresenta soltanto la perdita di un’attività economica, ma di un punto di riferimento per l’intera comunità. Per questo chiediamo anche al Governo di mettere a disposizione risorse specifiche, che consentano ai Comuni di intervenire concretamente. Il commercio di vicinato è un patrimonio collettivo e come tale deve essere tutelato”, concludono i cinque presidenti.

Gorla Maggiore, il simbolo italiano dei piccoli Comuni che perdono i negozi

A rappresentare in modo emblematico la desertificazione commerciale nei centri con meno di cinquemila abitanti è Gorla Maggiore, Comune della provincia di Varese che conta circa 4.800 residenti e che, negli ultimi anni, ha visto progressivamente scomparire gran parte delle proprie attività e dei servizi di prossimità.

Non ci sono più negozi di abbigliamento, fruttivendolo, gastronomie ed edicola. Hanno chiuso le banche e, da circa un anno, anche l’ufficio postale. Bar, ristoranti e pizzerie rimasti si contano sulle dita di una mano.

Una situazione che non riguarda soltanto Gorla Maggiore, ma che rispecchia le difficoltà di migliaia di piccoli Comuni italiani, dove la progressiva scomparsa delle attività economiche rischia di compromettere la possibilità stessa di mantenere servizi e relazioni sociali all’interno delle comunità.

Le telecamere della Rai hanno raggiunto Gorla Maggiore per raccontare questo fenomeno attraverso le testimonianze dei commercianti che hanno dovuto chiudere, dei cittadini e del sindaco Pietro Zappamiglio.

Proprio il primo cittadino ha lanciato un appello al Governo affinché siano individuati fondi specifici da destinare ai Comuni, per consentire alle amministrazioni locali di realizzare interventi capaci di salvaguardare le poche attività ancora presenti e creare condizioni favorevoli all’insediamento di nuove imprese.

Una richiesta che i presidenti delle cinque Confcommercio territoriali hanno fatto propria, ribadendola anche durante l’incontro con gli amministratori delle principali città della provincia.

Gorla Maggiore diventa così non soltanto il simbolo di ciò che si rischia di perdere, ma soprattutto il punto da cui ripartire. Un caso che richiama l’urgenza di politiche nazionali e locali capaci di riconoscere il valore economico e sociale delle attività di prossimità, soprattutto nei territori dove la loro presenza è ormai ridotta al minimo.

La parola ai Comuni e alla Provincia: un impegno condiviso per il futuro delle città

Gli amministratori delle cinque principali città della provincia hanno condiviso l’attenzione sulla necessità di fare squadra per difendere le imprese in attività e per agevolare l’apertura di nuovi negozi, rialzando le saracinesche oggi abbassate.

Concetto condiviso dal presidente della Provincia Magrini: “Villa Recalcati è pronta a fare la propria parte. Il riconoscimento nel Ptcp dei Distretti del commercio e il recepimento nel Piano territoriale di molte delle richieste arrivate da Confcommercio, sono la dimostrazione concreta della disponibilità a lavorare assieme, allo scopo di trovare soluzioni che possano contrastare la desertificazione, che sempre più colpisce centri storici e periferie delle città più popolose e piccoli centri”.

La firma della dichiarazione di intenti nella Giornata delle chiavi vuole rappresentare quindi l’inizio di un percorso che proseguirà attraverso il confronto con tutte le amministrazioni del territorio. L’obiettivo degli attori in campo è trasformare un gesto simbolico in un impegno concreto: difendere i negozi significa difendere la vitalità, l’identità e il futuro delle comunità della provincia di Varese.