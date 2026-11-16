Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 15 novembre, ci sono la perdita d’acqua che ha richiesto un intervento urgente a Saronno, i controlli anti furto a Mozzate, la storia a lieto fine del gatto Spritz e il nuovo segretario cittadino di Forza Italia.

Una perdita d’acqua ha richiesto un intervento urgente nella serata di sabato 14 novembre all’angolo tra via Caronni e via Taverna a Saronno. Intorno alle 19 la rottura di un tubo ha provocato una fuoriuscita consistente, con l’acqua che si riversava direttamente sul marciapiede. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha richiesto l’arrivo dei tecnici di Alfa, la società che gestisce il servizio idrico. Gli operatori hanno aperto un cantiere per individuare e riparare il guasto.

Durante un servizio di prevenzione dei furti nelle abitazioni, organizzato venerdì 13 novembre tra le 17 e le 20, la polizia locale di Mozzate ha individuato in centro un uomo di nazionalità algerina, privo di documenti. Dagli accertamenti è emerso che nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di espulsione firmato dal prefetto di Milano, al quale non aveva ottemperato. Gli agenti hanno avviato le procedure previste e trasmesso una comunicazione di notizia di reato alla Procura di Como.

Dopo due anni lontano da casa, il gatto Spritz è tornato dalla sua proprietaria. Il micio rosso era diventato una presenza abituale nei giardini del quartiere Matteotti, a Saronno, soprattutto in via Rosselli. La svolta è arrivata grazie all’intervento della Protezione Animali Saronnese Valle Lura Odv e alla collaborazione di una famiglia che aveva iniziato ad accoglierlo. La lettura del microchip ha permesso di risalire alla proprietaria, che viveva in un comune vicino e lo cercava da tempo. Resta un mistero come Spritz sia arrivato nel quartiere, ma il lieto fine è stato possibile grazie alla collaborazione tra residenti, volontari e Comune.

Marco Caronni, 37 anni, dirigente d’azienda saronnese, è stato eletto per acclamazione nuovo segretario cittadino di Forza Italia durante il congresso convocato a Villa Gianetti e presieduto dal vicesegretario nazionale del partito Stefano Benigni. L’assemblea ha eletto anche il nuovo direttivo, composto da 25 membri e rappresentativo delle diverse realtà del territorio. Caronni ha indicato tra le priorità il rafforzamento dei rapporti con la società civile, le associazioni e le forze del centrodestra, annunciando la convocazione del direttivo già per la settimana successiva.

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