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MARNATE – Una cascina abbandonata trasformata in un punto di riferimento per lo spaccio e il consumo di droga, oltre che in una discarica abusiva. È quanto emerso dal sopralluogo effettuato dalla polizia locale di Marnate in un immobile di via Pertini, vicino al confine con Gorla Minore.

L’intervento, coordinato dalla comandante Barbara Mainini, è stato effettuato insieme ai rappresentanti della nuova proprietà e ai tecnici comunali. All’interno dell’edificio, occupato abusivamente da anni, sono stati trovati cumuli di rifiuti, materiali contenenti amianto, biciclette ritenute rubate, numerosi telefoni cellulari con schede Sim disattivate, attrezzi da scasso e asce. Rinvenuto anche un rudimentale dispositivo realizzato con batterie d’auto, presumibilmente utilizzato per scaldare sostanze stupefacenti.

Al momento del sopralluogo non erano presenti occupanti. La situazione ha comunque confermato le gravi condizioni di degrado dell’immobile, aggravate dalla presenza di rifiuti e roditori, con conseguenti problemi igienico-sanitari. La nuova proprietà, d’intesa con il Comune, ha avviato un percorso per risolvere definitivamente la situazione. Il programma prevede la bonifica dell’area, lo smaltimento dell’amianto e degli altri rifiuti e, successivamente, la demolizione della cascina per impedire nuove occupazioni.

Nel frattempo la polizia locale sta esaminando gli elementi raccolti per identificare le persone che hanno frequentato e occupato abusivamente l’edificio. Per gli eventuali responsabili si prospetta una denuncia per occupazione abusiva di proprietà privata.

(foto archivio)

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