Altre news

SARONNO – Lunedì 16 novembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata. Qualche precipitazione è attesa durante la notte, con appena 0,2 millimetri di pioggia previsti, mentre nelle ore diurne non sono attesi fenomeni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 4°C e una massima di 11°C. Lo zero termico si attesterà a 2.296 metri. Non sono previste allerte meteo.

I venti saranno deboli da Ovest al mattino, mentre nel pomeriggio diventeranno moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Dopo una prima parte della giornata con qualche nube residua, il tempo sarà dunque più stabile, con ampie schiarite.

In Lombardia la pressione tornerà ad aumentare, favorendo un rapido diradamento della nuvolosità e cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Il miglioramento interesserà tutti i settori: dalle basse pianure occidentali e orientali alle zone pedemontane e alte pianure, fino alle Prealpi, alle Orobie e alle Alpi Retiche. In queste aree potranno essere presenti alcune nubi al mattino, ma nel complesso prevarrà il tempo stabile. I venti saranno deboli occidentali e lo zero termico si attesterà intorno ai 2.150 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09