Città

SARONNO – Una cinquantina di studenti universitari, accompagnati dai loro docenti, hanno visitato il Centro culturale islamico di Saronno, in via Grieg 44, per conoscere da vicino la realtà della comunità musulmana e approfondire il ruolo dei luoghi di culto nel contesto italiano.

L’iniziativa si inserisce nella collaborazione tra il Centro culturale islamico cittadino e l’Università degli Studi dell’Insubria, che prosegue con nuovi momenti di incontro e approfondimento dedicati agli studenti.

Durante la visita, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con i rappresentanti del centro, approfondendo diversi aspetti della realtà islamica italiana, dall’organizzazione delle comunità musulmane al ruolo svolto dai centri culturali e dai luoghi di culto sul territorio.

Un’esperienza che ha permesso agli universitari di affiancare allo studio accademico la conoscenza diretta di una realtà presente a Saronno, attraverso il dialogo e il confronto.

A raccontare l’iniziativa è stato lo stesso Centro culturale islamico, che sui propri canali social ha sottolineato il valore della collaborazione con l’ateneo e l’importanza di creare occasioni di conoscenza reciproca.

“Perché attraverso l’incontro e la conoscenza si costruiscono ponti e si superano le distanze!”, è il messaggio con cui il centro ha concluso il racconto della visita.

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