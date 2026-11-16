Città

SARONNO – Due immagini dello stesso viale alberato, con i colori caldi dell’autunno, le foglie gialle sui rami e un tappeto di foglie cadute lungo il percorso pedonale. A prima vista sembrano identiche, ma c’è una differenza che cambia completamente la prospettiva: in una fotografia ci sono le auto parcheggiate lungo la strada, nell’altra sono scomparse. Ed è proprio questo piccolo esperimento visivo il punto di partenza di una riflessione sulla città, sulla bellezza degli spazi pubblici e sul ruolo delle automobili.

A proporlo su Facebook è stata Francesca Rufini, assessora al Commercio del Comune di Saronno, che ha condiviso le due immagini affiancate, invitando i saronnesi a osservare la differenza e a esprimere la propria opinione. Non un progetto di modifica della viabilità ma una provocazione visiva che parte da un’immagine familiare per porre una domanda più ampia: quanto incidono le auto sulla percezione degli spazi urbani?

Ecco il testo integrale del post pubblicato dall’assessora: “Basta togliere un piccolo dettaglio per cambiare del tutto lo sguardo su quello che ci circonda.

Ho voluto provare a immaginare questa splendida prospettiva autunnale a Saronno, ma senza la solita fila di auto sulla sinistra. La differenza è incredibile: all’improvviso il viale sembra respirare, i colori delle foglie sembrano ancora più accesi e il silenzio (anche solo visivo) prende il sopravvento.

Le auto sono comode e spesso indispensabili, certo, ma quanto spazio — fisico e mentale — tolgono alla bellezza delle nostre città? Come sarebbe Saronno se potessimo riappropriarci di più spazi così, lasciando che a riempirli siano solo la natura, i passi delle persone e il rumore delle foglie che cadono?

Saronno con o senza auto: voi come la preferite? Vi piacerebbe vedere più aree pedonali in giro e meno lamiera?”

Il soggetto della provocazione visiva è viale Santuario e il confronto tra le due fotografie è immediato. Nella prima, le vetture parcheggiate occupano una parte della scena. Nella seconda, senza le auto, l’attenzione si concentra maggiormente sugli alberi, sui colori autunnali e sull’architettura degli edifici che si affacciano sulla strada. Un cambiamento ottenuto, con l’aiuto dell’Ai, senza modificare il verde, le panchine o il percorso pedonale.

Il post introduce così un tema che riguarda da vicino la vita quotidiana dei saronnesi con Rufini che non propone soluzioni specifiche, ma lascia aperta la discussione, riconoscendo anche quanto le automobili siano spesso indispensabili. E proprio qui sta la curiosità dell’esperimento: non servono grandi trasformazioni per immaginare una città diversa. In questo caso è bastato eliminare digitalmente una fila di auto.

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