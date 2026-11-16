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SARONNO – Un piccolo rettile dall’aspetto insolito, fotografato in pieno centro cittadino, ha suscitato curiosità sui social. L’avvistamento è avvenuto nel fine settimana in via San Cristoforo, dove è stato immortalato un animale che, a prima vista, potrebbe sembrare decisamente fuori posto nel paesaggio urbano saronnese. A condividere la fotografia sui social è stato Mario Busnelli, vicepresidente dell’associazione Saronno Point, che ha chiesto ai concittadini un aiuto per identificare il curioso ospite.

Dall’immagine sembra trattarsi di un geco, probabilmente una tarantola muraiola (Tarentola mauritanica), piccolo rettile tipico delle regioni mediterranee, riconoscibile per la pelle rugosa, ricoperta di piccole protuberanze, e per le dita allargate che gli permettono di arrampicarsi agevolmente anche sulle pareti verticali. Nonostante l’aspetto possa sorprendere, si tratta di un animale innocuo per l’uomo e persino utile, perché si nutre prevalentemente di insetti. I gechi sono diffusi soprattutto nelle zone dal clima mite, ma la loro presenza è documentata anche in alcune aree dell’Italia settentrionale, compresi gli ambienti urbani.

A rendere particolare l’avvistamento è anche il periodo dell’anno: siamo ormai a metà novembre, quando le temperature più basse riducono normalmente l’attività di questi rettili. La fotografia pubblicata da Busnelli diventa così l’occasione per una piccola curiosità naturalistica nel cuore di Saronno, con un incontro certamente poco abituale per chi passeggia lungo via San Cristoforo.

(foto: l’esemplare fotografato)

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