Groane

SOLARO – Due milioni di euro per riqualificare le case popolari, recuperare sette appartamenti oggi inutilizzabili e migliorare gli spazi comuni a disposizione dei residenti. È il finanziamento ottenuto dal Comune di Solaro per l’intervento sull’edificio di edilizia residenziale pubblica tra via Padri Cavanis e via Giotto. Ad annunciarlo è la sindaca Nilde Moretti, che questa mattina, lunedì 16 novembre, ha firmato la convenzione con la Città Metropolitana di Milano.

Il progetto rientra nel Piano Metropolitano di Ripresa e Resilienza (Pmrr), Missione 5 “Inclusione e Coesione”, e punta a migliorare la qualità degli alloggi pubblici e degli spazi a disposizione di chi vi abita.

La novità più importante riguarda sette appartamenti attualmente non assegnabili a causa delle loro condizioni. Grazie al finanziamento potranno essere recuperati e riqualificati, aumentando così il numero di alloggi disponibili per rispondere alle esigenze abitative dei cittadini.

Ma l’intervento non si limiterà agli appartamenti. Sono previsti anche lavori di riqualificazione delle parti comuni, l’adeguamento degli impianti, il recupero dei balconi e la sistemazione degli spazi esterni. Il progetto comprende inoltre la realizzazione di una sala dedicata alle attività ricreative e agli hobby, pensata per offrire ai residenti un luogo dove incontrarsi, trascorrere del tempo insieme e favorire la socializzazione.

La sindaca sottolinea il risultato ottenuto grazie al lavoro degli uffici comunali e alla collaborazione con la Città Metropolitana. Il finanziamento copre interamente il progetto e proviene da fondi destinati esclusivamente all’edilizia residenziale pubblica.

“In un periodo di ristrettezze e di tagli costanti ai fondi per i Comuni, abbiamo trovato in Città Metropolitana un partner ideale per sviluppare i nostri progetti, ottenendo il via libera per uno stanziamento senza il quale certamente non avremmo potuto raggiungere gli stessi obiettivi” spiega Nilde Moretti.

Un investimento che permetterà quindi non soltanto di recuperare sette abitazioni oggi inutilizzabili, ma anche di migliorare le condizioni dell’intero edificio e la qualità della vita dei suoi residenti.

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