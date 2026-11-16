Groane

SOLARO – C’è anche un giovane di Solaro tra i quattro designer che hanno ideato un progetto per ripensare il modo in cui vengono monitorati e depurati i laghi: è Nicholas Ielpo, che insieme a Mattia Vinzia di Briga Novarese, Giulia Romano di Busto Arsizio e Lorenzo Russo di Cassano Magnago ha dato vita a Luvia. Si tratta di una startup nata come progetto di tesi al termine del percorso triennale in Product Design all’Istituto Europeo di Design (Ied) di Milano, concluso nel luglio 2026. L’obiettivo è sviluppare un modello d’impresa capace di affrontare una delle principali problematiche ambientali legate agli ecosistemi lacustri, quella dell’eutrofizzazione e dell’eccessiva presenza di nutrienti nelle acque, fenomeni che minacciano numerosi laghi in Italia settentrionale e in diverse aree d’Europa. Un progetto che ha ricevuto anche il plauso dello Ied, che ha scelto Luvia per rappresentare l’istituto al Dutch Design Week di Eindhoven.

Per sviluppare il progetto, i quattro giovani hanno individuato nel Lago d’Orta il territorio su cui concentrare la propria analisi. Una scelta dettata anche da ragioni personali: Mattia Vinzia proviene infatti da quest’area, dove il lago rappresenta un elemento profondamente radicato nella storia e nell’identità della comunità. Il bacino piemontese porta con sé una lunga vicenda di contaminazione, iniziata nei primi anni del Novecento e rimasta impressa nella memoria degli abitanti. Una svolta arrivò soltanto a fine anni Ottanta, quando venne realizzato un intervento di liming: attraverso l’immissione di carbonato di calcio nelle acque fu possibile correggere il livello di acidità, riportando il pH entro valori compatibili con il ritorno della fauna ittica e con la balneazione. Nonostante il significativo recupero ambientale, il problema non può dirsi del tutto superato: ancora oggi, infatti, vengono rilevati depositi di metalli nei sedimenti del fondale.

L’obiettivo dei giovani studenti è quindi continuare nella giusta direzione, ponendo fondamenta solide basate su cinque valori: la rigenerazione naturale degli ecosistemi, la sostenibilità, collaborazione tra ricerca, istituzioni e comunità, fusione di tecnologia e processi biologici e un monitoraggio consapevole. Una start-up che, al momento, è ancora un progetto accademico, ma che ha ottime possibilità di sviluppo, grazie anche alla collaborazione con i centri di ricerca, tra cui il CNR, per programmare i primi test direttamente nelle acque del lago d’Orta.

Il sistema Flora

Flora è un sistema galleggiante modulare progettato per favorire la crescita della vegetazione acquatica e contribuire alla rigenerazione degli ecosistemi lacustri. Il suo obiettivo è semplice: creare le condizioni necessarie affinché le piante acquatiche possano svilupparsi, svolgendo nuovamente il loro ruolo fondamentale nell’equilibrio naturale del lago. Allo stesso tempo, la sua struttura favorisce la crescita di piante che contribuiscono naturalmente a purificare le acque dei nostri laghi. Tre i principali punti di forza di Flora:

il monitoraggio continuo, possibile grazie ad una rete di sensori integrata nella struttura che rileva costantemente PH, temperatura, torbidità e ossigeno disciolto, trasmettendo i dati alla dashboard Luvia in tempo reale;

la depurazione naturale: le radici delle fitopiante acquatiche assorbono nutrienti in eccesso e sostanze inquinanti, riducendo il rischio di fioriture algali e restituendo acqua più pulita al lago;

la struttura modulare: ogni modulo è progettato per essere assemblato, trasportato e installato con facilità, adattandosi a bacini di dimensioni diverse senza opere invasive.

Il sistema è composto da una boa galleggiante, alla quale sono collegate strutture cilindriche in rete che si sviluppano verticalmente sotto la superficie dell’acqua. All’interno di queste strutture vengono inserite specie vegetali sommerse, selezionate in base alle caratteristiche dell’ecosistema locale. Le piante crescono attraverso un substrato di supporto che permette loro di radicarsi, mentre la struttura permeabile favorisce il contatto diretto con l’acqua circostante.

Il sistema Shell

Shell è il sistema modulare progettato dai ragazzi: è nato per favorire la protezione e il ripopolamento dei bivalvi d’acqua dolce, organismi fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi lacustri. Il suo obiettivo è creare un ambiente protetto in cui questi piccoli organismi possano vivere e svilupparsi, contribuendo ai processi naturali di filtrazione dell’acqua e diventando, allo stesso tempo, preziosi indicatori dello stato di salute del lago. Si tratta di una gabbia bentonica, adattabile alle caratteristiche del fondale, progettata per proteggere i bivalvi autoctoni, come Unio elongatulus, favorendone l’insediamento e il ripopolamento sul fondale lacustre. La struttura consente il ricircolo dell’acqua, limita l’accesso dei predatori e mantiene il contatto con il sedimento naturale, indispensabile per le attività biologiche degli organismi.

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