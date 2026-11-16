Tennistavolo, impresa mondiale di Ludovico Bini da Saronno: batte il campione cinese e vola in semifinale
16 Novembre 2026
SARONNO – Un’impresa ai Campionati mondiali paralimpici di tennistavolo in corso a Pattaya, in Thailandia. Ludovico Bini, atleta del Tennistavolo Saronno, ha conquistato l’accesso alle semifinali del singolare maschile di classe 8 superando nei quarti di finale il cinese Zhao Shuai, tre volte campione paralimpico consecutivo. Una vittoria per 3-1 che vale anche la certezza di una medaglia mondiale.
Il risultato assume particolare rilievo considerando il valore dell’avversario, uno dei protagonisti assoluti del tennistavolo paralimpico internazionale. Zhao Shuai, ai vertici del ranking mondiale, partiva tra i favoriti della competizione, ma Bini è riuscito a imporsi al termine di un incontro che rappresenta uno dei risultati più importanti della sua carriera. Grande soddisfazione in casa Tennistavolo Saronno, che ha celebrato il successo del proprio atleta sottolineando l’importanza del traguardo raggiunto anche per il movimento azzurro.
«Impresa storica per Ludovico Bini! È semifinale mondiale a Pattaya 2026!», si legge nel messaggio diffuso dalla società saronnese, che ha definito la vittoria contro il campione cinese un risultato memorabile.
Mercoledì la semifinale contro il britannico McKibbin
Il cammino mondiale di Bini proseguirà mercoledì 18 novembre, quando l’atleta azzurro affronterà in semifinale il britannico Aaron McKibbin, giocatore di grande esperienza internazionale e già più volte medagliato nelle competizioni paralimpiche e mondiali.
L’incontro è in programma alle 9 italiane, corrispondenti alle 15 in Thailandia, sul tavolo 2 del Pattaya Exhibition and Convention Hall.
La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ITTFWorld, permettendo anche agli appassionati saronnesi di seguire la sfida.
Per Ludovico Bini, già certo di salire sul podio mondiale, l’obiettivo sarà ora conquistare un posto nella finale per il titolo iridato.
(foto: Ludovico Bini in un fotogramma della diretta streaming dalla Thailandia)
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