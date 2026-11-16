Comasco

TURATE – Un’occasione per comprendere meglio i meccanismi dell’economia e affrontare temi che riguardano da vicino la vita quotidiana. Questa sera, lunedì 16 novembre, alle 20.45, l’auditorium dell’oratorio di Turate ospiterà un incontro pubblico con l’economista Carlo Cottarelli, dal titolo «L’economia facile». L’appuntamento è promosso dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo e dalla Caritas di Turate, con la collaborazione di diverse realtà associative del territorio.

Protagonista della serata sarà Carlo Cottarelli, economista ed editorialista, già direttore del dipartimento Affari fiscali del Fondo monetario internazionale. Conosciuto anche per la sua attività di divulgazione economica e per i suoi interventi nel dibattito pubblico nazionale, Cottarelli sarà chiamato ad affrontare una materia spesso considerata complessa, con l’obiettivo di renderla più accessibile a un pubblico non specializzato. Il titolo scelto per l’iniziativa, «L’economia facile», richiama proprio la volontà di avvicinare i cittadini ai temi economici, offrendo un’opportunità di informazione e approfondimento.

L’incontro si svolgerà nell’auditorium dell’oratorio di Turate, in via Tinelli 25, con inizio alle 20.45. L’ingresso è libero.

L’iniziativa vede il coinvolgimento, oltre che della parrocchia e della Caritas, del Comune di Turate, del gruppo Alpini, dell’Avis comunale, dell’associazione Le mani di Marco e dell’Associazione delle Contrade di Turate.

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