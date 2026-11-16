Saronnese

UBOLDO – Oltre 460 firme raccolte in meno di un mese per chiedere una pista ciclopedonale lungo via IV Novembre, nel tratto che collega il paese al confine con Saronno. È il risultato della mobilitazione promossa dall’associazione ambientalista Eco90 insieme ai cittadini residenti e a chi percorre abitualmente questa strada. Una richiesta che nasce da una preoccupazione concreta: la sicurezza di pedoni e ciclisti, costretti a condividere la carreggiata con le automobili senza uno spazio protetto.

La petizione è già stata presentata all’attenzione dell’Amministrazione comunale di Uboldo. L’obiettivo è ottenere la realizzazione di un collegamento ciclopedonale dall’intersezione con via Spinella fino al confine con il territorio di Saronno, un tratto considerato particolarmente delicato per l’intensità del traffico e l’assenza di infrastrutture dedicate alla mobilità dolce.

Una strada importante, ma senza protezioni per pedoni e ciclisti

Eco90 e i firmatari individuano tre ragioni principali a sostegno della richiesta. La prima riguarda la sicurezza: la velocità e l’intensità del traffico veicolare, unite alla mancanza di uno spazio protetto, espongono chi si sposta a piedi o in bicicletta a continui rischi di investimento.

C’è poi il tema dei collegamenti tra comuni. Via IV Novembre rappresenta infatti un percorso strategico per studenti, lavoratori pendolari e cittadini che si spostano tra Uboldo e Saronno. Secondo l’associazione, l’assenza di una pista protetta scoraggia l’utilizzo della bicicletta anche per gli spostamenti quotidiani.

Infine, la questione ambientale. Incentivare la mobilità ciclabile, sottolinea Eco90, significherebbe contribuire alla riduzione del traffico automobilistico e delle emissioni di anidride carbonica, migliorando la qualità dell’aria e della vita nel territorio.

Oltre 460 firme in meno di un mese

La raccolta firme è partita durante la festa del paese e ha trovato rapidamente il sostegno dei cittadini. Grazie all’impegno dei volontari e dei simpatizzanti dell’associazione, in meno di un mese sono state raccolte più di 460 adesioni.

Un risultato significativo anche rispetto ai numeri previsti dallo statuto comunale: per chiedere all’Amministrazione di esaminare una petizione sono necessarie almeno 100 firme, mentre quelle raccolte sono più di quattro volte tanto.

Eco90 racconta anche la risposta dei cittadini incontrati durante la campagna. Alla domanda “Ti interesserebbe sottoscrivere la raccolta firme per la pista ciclo-pedonale?”, le reazioni sono state positive.

“Certamente per la pista ciclo-pedonale!”, ha risposto qualcuno. Altri hanno espresso preoccupazioni ancora più dirette: “Perché no, è pericolosa tutta la via IV novembre!”. E c’è anche chi ha richiamato l’attenzione sui più giovani: “Sì, certo, mi fanno paura i ragazzi in bici sulla IV novembre!”.

Parole che, secondo l’associazione, dimostrano quanto il problema sia sentito da chi vive e frequenta quotidianamente la zona.

Ora si attende la risposta del Comune

Con la consegna della petizione, la richiesta passa all’Amministrazione comunale. Eco90 auspica che il sostegno raccolto tra i cittadini possa tradursi in un intervento concreto per rendere più sicuro il collegamento tra Uboldo e Saronno. Il presidente dell’associazione, Mario Martina, che conclude con un auspicio: “Speriamo ora nella risposta positiva della nostra Amministrazione Comunale… e che sia solo l’inizio!”.

(foto google maps)

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