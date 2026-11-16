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VARESE – Un nuovo spazio dedicato alla ristorazione, ma soprattutto un’opportunità concreta di formazione e inserimento lavorativo per giovani con disabilità. È stata inaugurata nel fine settimana a Varese “In Mensa”, iniziativa della cooperativa sociale Siloam ospitata nella sede del comitato varesino della Croce rossa italiana, in via Dunant.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il presidente nazionale della Croce rossa italiana Rosario Maria Gianluca Valastro, il sindaco di Varese Davide Galimberti e la parlamentare varesina di Italia Viva Maria Chiara Gadda, insieme a rappresentanti delle istituzioni e dei comitati lombardi della Croce rossa. Proprio Gadda ha voluto sottolineare il valore sociale dell’iniziativa, che offre ai ragazzi con disabilità la possibilità di acquisire competenze professionali e fare esperienza nel mondo del lavoro, attraverso un’attività aperta all’intera cittadinanza.

“In Mensa” è infatti accessibile a tutti, dagli studenti universitari ai lavoratori, fino a chi si trova semplicemente di passaggio. Il servizio di ristorazione è attivo per il pranzo dal lunedì al venerdì, ma la struttura può essere sostenuta anche attraverso l’organizzazione di eventi e cene aziendali. Particolare attenzione viene riservata anche alla lotta contro lo spreco alimentare: dopo le 15 è possibile acquistare i pasti rimasti a prezzo scontato, un’opportunità che permette di valorizzare il cibo preparato durante la giornata. La parlamentare ha invitato i cittadini a frequentare la mensa, evidenziando come anche un semplice pranzo possa contribuire a sostenere un progetto di inclusione sociale e lavorativa.

L’iniziativa della cooperativa Siloam punta così a coniugare solidarietà, formazione professionale e attenzione agli sprechi, trasformando un servizio di ristorazione in un’occasione di crescita e autonomia per i giovani coinvolti.

(foto: un momento della inaugurazione)

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