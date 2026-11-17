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SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il ricordo di Angelo Volpi dello storico saronnese Giuseppe Nigro dal titolo “Angelo Volpi, un tramviere socialista. Una vita tra Milano e Saronno”

Angelo Volpi (1939-2026) non era soltanto un sindacalista e un socialista. Era, prima di tutto, un tramviere. Per molti anni aveva guidato i tram di Milano, attraversando quotidianamente la città e intrecciando il proprio destino personale e professionale con la sua storia.

Era nato a Saronno, dove aveva le proprie radici e dove avrebbe fatto ritorno al termine della vita lavorativa. Ma fu soprattutto a Milano che costruì la sua storia professionale, politica e sindacale. Due città, dunque, nella sua biografia: Saronno, il luogo degli affetti e dell’appartenenza, e Milano, il luogo del lavoro, della militanza e delle battaglie.

La passione per il tram gli era nata da giovane e trovò compimento negli anni Sessanta, quando fu assunto all’Atm. Erano anni di grandi trasformazioni, nei quali Milano discuteva del proprio futuro e della realizzazione della metropolitana. Anche in quella discussione si riflettevano sensibilità politiche e culturali diverse. Volpi era un socialista piuttosto atipico: mentre una parte importante del socialismo milanese guardava alla metropolitana come al simbolo della modernità, lui continuava a credere nel tram. Una predilezione che, nel clima politico di quegli anni, sembrava appartenere più alla cultura comunista che a quella socialista.

Si delineavano così due schieramenti: da una parte i sostenitori della metropolitana, considerati moderni; dall’altra i difensori del tram, spesso giudicati nostalgici e arretrati. Volpi apparteneva a questi ultimi, ma la sua non era una battaglia contro il progresso. Era piuttosto la convinzione che una città potesse rinnovarsi senza rinnegare ciò che l’aveva resa riconoscibile.

La sua formazione politica aveva radici profonde. Era un uomo intensamente antifascista, un sentimento maturato in famiglia e diventato nel tempo parte integrante della sua identità. La sua appartenenza socialista si consolidò nell’ambiente milanese, seguendo la leadership di Carlo Tognoli. Aderì alla corrente autonomista e ne sostenne con convinzione le campagne elettorali. La politica, per lui, non era soltanto appartenenza: era partecipazione, presenza e capacità di stare tra le persone.

La sua esperienza di lavoratore si sviluppò in una categoria dalla storia antica. I tranvieri milanesi erano una comunità particolare, con una forte solidarietà interna e un’identificazione profonda con la città. Una storia che risaliva ai primi decenni del Novecento e che aveva attraversato conflitti, trasformazioni e conquiste sociali. I tranvieri conoscevano Milano attraverso le sue strade, i suoi quartieri, le sue abitudini. La percorrevano ogni giorno, diventandone in qualche modo una parte integrante.

Volpi partecipò alle lotte della seconda metà degli anni Sessanta, in un periodo nel quale il mondo del lavoro e quello studentesco si incontravano spesso nelle piazze e nelle rivendicazioni. I tranvieri milanesi guardavano con simpatia alle mobilitazioni degli studenti. Non era raro che, durante le manifestazioni, i loro tram si frapponessero tra i giovani e i reparti della celere, diventando una sorta di riparo improvvisato. Un’immagine che racconta bene il clima di quegli anni e una solidarietà che talvolta si esprimeva anche attraverso gesti spontanei. Avanzare uniti, insieme: era questo il sentimento che attraversava una parte di quella stagione.

In quel contesto Volpi si fece conoscere dai compagni di lavoro. Ne apprezzavano l’arguzia, la determinazione e la capacità di affrontare le situazioni senza perdere il senso della misura. La sua partecipazione alle lotte e la sua autorevolezza tra i lavoratori prepararono il terreno per una carriera sindacale destinata a portarlo ben oltre i confini dell’Atm.

La Uil diventò la sua seconda casa. Fu attraverso quell’organizzazione che Volpi consolidò il proprio ruolo, fino a diventare uno dei sindacalisti più conosciuti del trasporto pubblico milanese. Aveva un’idea moderna del sindacato: difendere i diritti dei lavoratori senza dimenticare quelli degli utenti. La tutela del lavoro e la qualità del servizio pubblico non dovevano essere necessariamente in contraddizione. Il sindacato doveva rappresentare i propri iscritti, ma anche misurarsi con le responsabilità che derivavano dalla natura del servizio.

All’inizio degli anni Ottanta fu tra i fondatori della Uil Trasporti. Si aprì così una nuova stagione, che lo portò a Roma e a confrontarsi con responsabilità nazionali. Ma la capitale non riuscì a diventare casa sua. Non si adattò del tutto ai suoi ambienti, ai suoi ritmi e ai suoi rituali. Ogni settimana tornava rigorosamente a casa, a Saronno, dove lo aspettava l’amata Augusta. Non cercò privilegi e non permise che gli incarichi modificassero le sue abitudini e il suo rapporto con gli affetti.

La sua fedeltà al socialismo non venne meno neppure negli anni più difficili per quella tradizione politica. Volpi visse intensamente la stagione di Bettino Craxi, riconoscendosi in quel socialismo riformista e autonomista che aveva contribuito a formare la sua identità politica. La scomparsa del Psi fu per lui una ferita, ma non significò una resa. Non si rassegnò alla fine di una storia nella quale aveva creduto e alla quale aveva dedicato una parte importante della propria vita.

Partecipò così al tentativo di ricostruire una presenza socialista nel panorama politico italiano, contribuendo alla nascita dello Sdi, i Socialisti Democratici Italiani, e successivamente, nel 2008, alla rinascita del Partito Socialista Italiano. Non si trattava soltanto di ricostituire un simbolo o un’organizzazione: per Volpi significava mantenere viva una cultura politica, una tradizione di idee e un patrimonio di esperienze che riteneva ancora attuali.

In fondo, il socialismo non era stato per lui una stagione della vita, ma una scelta di appartenenza e di coerenza. Anche quando il partito era scomparso, Volpi aveva continuato a sentirsi socialista. Lo era stato nella giovinezza, negli anni del lavoro e delle lotte sindacali, nella stagione degli incarichi nazionali e lo rimase fino alla fine.

Quando arrivò il pensionamento, Volpi non abbandonò l’impegno. Tornato stabilmente a Saronno, continuò a offrire il proprio contributo alla Uil e ad altre associazioni, tra cui l’Anpi. L’antifascismo, che aveva appreso in famiglia e coltivato lungo tutta la sua esperienza politica e civile, non era per lui una memoria da custodire soltanto nelle ricorrenze: era un impegno da rinnovare nella vita associativa e nella partecipazione quotidiana.

Anche fuori dal lavoro conservò le abitudini di sempre. La domenica, quando poteva, andava a tifare per la Juventus. Un tratto personale che restituisce la semplicità di un uomo rimasto legato alle proprie passioni, senza lasciarsi trasformare dai ruoli ricoperti.

C’è qualcosa, nella vicenda di Angelo Volpi, che ricorda la letteratura civile di Luciano Bianciardi: l’attenzione per il lavoro, per le persone comuni, per le contraddizioni di una società che cambia. Non occorrono grandi dichiarazioni per raccontare una vita coerente. A volte bastano un mestiere, una città, una militanza e la fedeltà ai propri affetti.

Volpi fu socialista, autonomista, sindacalista e antifascista. Fu un uomo della Uil e dell’Anpi, un saronnese che aveva lavorato e costruito gran parte della propria esperienza a Milano. Ma rimase sempre, innanzitutto, un tramviere.

La sua storia appartiene a quella generazione che ha conosciuto il lavoro come identità, il sindacato come strumento di emancipazione e la politica come partecipazione. Una storia che merita di essere ricordata non soltanto per gli incarichi ricoperti, ma soprattutto per la coerenza con cui Angelo Volpi seppe attraversare il proprio tempo.

Ho avuto modo di condividere con Angelo idee, passioni e battaglie. Ci univano una certa idea della politica, il valore della solidarietà, il rispetto per le persone e la convinzione che la giustizia sociale fosse ancora una ragione per impegnarsi. Ci riconoscevamo in un comune senso di umanità e in valori che non abbiamo mai considerato superati.

Di lui conserverò il ricordo di una persona schietta, appassionata e coerente, che non ha mai smesso di credere nelle proprie idee.

Giuseppe Nigro

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