Calcio

SARONNO – Sarà Roberto Bonazzi il nuovo allenatore del Fbc Saronno. La società biancoceleste ha scelto il tecnico bergamasco per sostituire Danilo Tricarico, esonerato nella giornata di ieri, lunedì 16 novembre, all’indomani del pareggio per 2-2 sul campo del Sedriano. La notizia della scelta è stata anticipata dalla testata specializzata Paolozerbi.com.

Bonazzi, classe 1971, originario di Gazzaniga, è un allenatore con esperienza anche in Serie D. In passato ha lavorato nel settore giovanile dell’Albinoleffe e ha guidato, tra le altre, Grumellese e Pro Patria. Più recentemente è stato sulla panchina della Gandinese, nella stagione 2022-2023.

Bonazzi ritrova il direttore generale Proserpio

Un elemento importante nella scelta del nuovo tecnico è il rapporto con il direttore generale del Fbc Saronno, Marco Proserpio. I due avevano già lavorato insieme al Seregno nella stagione 2017-2018, in Serie D, e ora si ritrovano con l’obiettivo di rilanciare le ambizioni della formazione saronnese.

Bonazzi eredita una squadra che, pur reduce da otto risultati utili consecutivi, non è riuscita a mantenere il passo delle prime della classe. A pesare sono stati soprattutto i numerosi pareggi, che hanno impedito ai biancocelesti di avvicinarsi alle posizioni di vertice.

Dopo dieci giornate il Saronno occupa infatti l’ottavo posto con 16 punti, a dieci lunghezze dal Legnano capolista.

Domenica il pareggio beffa a Sedriano

L’ultima partita della gestione Tricarico si è conclusa con un pareggio particolarmente amaro. Domenica pomeriggio, sul campo del Sedriano, il Fbc Saronno si è portato due volte in vantaggio senza riuscire a conquistare i tre punti.

Al 25′ del primo tempo Ientile ha sbloccato il risultato per gli ospiti, ma al 32′ Airaghi ha ristabilito la parità. Nella ripresa, al 13′, Vassallo ha riportato avanti il Saronno, che sembrava ormai vicino alla vittoria.

Al 48′, però, il rigore trasformato dall’ex Schingo ha fissato il risultato sul 2-2, lasciando ai biancocelesti soltanto un punto.

Il giorno successivo è arrivata la decisione della società di sollevare Tricarico dall’incarico. Nel comunicato ufficiale il club ha ringraziato l’allenatore per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno dimostrati.

Ora toccherà a Bonazzi cercare di imprimere una svolta alla stagione, con l’obiettivo di recuperare terreno rispetto alle squadre che occupano le prime posizioni.

Eccellenza girone A, risultati della decima giornata

Academy Calvairate-Rhodense 3-2, Aurora Cantalupo-Barona Sporting 0-1, Besnatese-Vergiatese 1-0, Legnano-Assago 4-2, Lentatese-Caronnese 1-3, Tribiano-Baranzatese 1-0, Ardor Lazzate-Magenta 4-3, Sedriano-Fbc Saronno 2-2.

Classifica

Legnano 26 punti, Rhodense 23, Caronnese 20, Baranzatese 19, Barona Sporting 18, Tribiano 17, Academy Calvairate 16, Fbc Saronno 16, Sedriano 13, Ardor Lazzate 10, Vergiatese 10, Lentatese 9, Aurora Cantalupo 8, Besnatese 8, Magenta 5, Assago 2.

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