Calcio Eccellenza, Tricarico saluta il Fbc Saronno: “Viaggio bellissimo, oltre 100 battaglie insieme”
17 Novembre 2026
SARONNO – Poche parole, ma cariche di significato, per salutare il Fbc Saronno dopo la conclusione della sua esperienza sulla panchina biancoceleste. Danilo Tricarico ha affidato questa mattina ai social il proprio messaggio di commiato, all’indomani dell’esonero deciso dalla società e nel giorno in cui Roberto Bonazzi prende il suo posto alla guida della prima squadra.
Un saluto nel quale l’ormai ex allenatore ripercorre i momenti più importanti della sua esperienza saronnese, dalla vittoria del campionato di Promozione alla finale playoff di Eccellenza della scorsa stagione.
«È stato un viaggio bellissimo, più di 100 battaglie fatte insieme.
La vittoria del campionato 3 anni fa e la finale play off dello scorso anno, sono i momenti che custodirò gelosamente…
Il resto sono solo chiacchiere che il vento porta via.
Forza Saronno, ad maiora».
È questo il messaggio pubblicato da Tricarico, che ha scelto di ricordare soprattutto i traguardi raggiunti con la squadra. Non manca, nella frase dedicata alle «chiacchiere che il vento porta via», un riferimento alle discussioni che possono accompagnare la conclusione di un rapporto sportivo.
Il tecnico lascia il Saronno dopo il pareggio per 2-2 di domenica sul campo del Sedriano, maturato con il rigore del definitivo pareggio dei padroni di casa al 48′ della ripresa. La squadra era reduce da otto risultati utili consecutivi, ma i numerosi pareggi avevano rallentato la rincorsa alle prime posizioni.
La società aveva annunciato lunedì l’interruzione del rapporto con Tricarico, ringraziandolo per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati.
Da oggi Bonazzi, domenica arriva il Calvairate
Da oggi la guida tecnica del Fbc Saronno passa a Roberto Bonazzi, allenatore bergamasco con precedenti esperienze anche in Serie D e già alla guida, tra le altre, di Pro Patria e Grumellese.
Il nuovo tecnico avrà pochi giorni per preparare il debutto ufficiale: domenica 22 novembre il Saronno ospiterà l’Academy Calvairate allo stadio Colombo Gianetti, nell’undicesima giornata del campionato di Eccellenza.
Si tratta di un confronto diretto in classifica: entrambe le squadre hanno 16 punti, dieci in meno della capolista Legnano. Per i biancocelesti sarà la prima occasione per cercare di riprendere la corsa verso le posizioni di vertice con il nuovo allenatore.
Calcio Eccellenza, Fbc Saronno ha scelto il nuovo allenatore: arriva Bonazzi dopo l’esonero di Tricarico
Eccellenza girone A, classifica dopo dieci giornate
Legnano 26 punti, Rhodense 23, Caronnese 20, Baranzatese 19, Barona Sporting 18, Tribiano 17, Academy Calvairate 16, Fbc Saronno 16, Sedriano 13, Ardor Lazzate 10, Vergiatese 10, Lentatese 9, Aurora Cantalupo 8, Besnatese 8, Magenta 5, Assago 2.
17112026
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Commenti
Che scarso
Casatese squadra da C ha vinto l Eccellenza
A Saronno squadra da D ha vinto la promozione
Scarso e basta