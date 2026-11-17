Città

SARONNO – “Il parco: quanto costa questo regalo?”. È la domanda con cui il gruppo consiliare di Forza Italia apre il secondo dei cinque comunicati dedicati al progetto di riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini, dopo il doppio consiglio comunale dell’11 e 12 novembre sull’esame delle osservazioni e delle controdeduzioni. QUI LA PRIMA PUNTATA

Il parco: quanto costa questo “regalo”?

Il verde attorno ai nuovi palazzi non diventa automaticamente un grande polmone verde pubblico perché la maggioranza lo chiama così.

Per collocazione e funzione! La nostra critica è precisa: quelli che vengono presentati come un regalo alla città appaiono, nella sostanza, i giardini del nuovo insediamento, con un prevedibile beneficio anche per il valore degli appartamenti e quindi in ultima analisi, per l’operatore. L’accessibilità pubblica conta, certamente. Ma non cancella le domande su proprietà, vincoli, utilizzo e manutenzione. E basta con la favola che tutto questo non costerà nulla ai saronnesi. Pensate davvero che credano ancora a Babbo Natale?

Il patrimonio pubblico ha un valore anche quando non esce un euro dalle casse comunali. Secondo la nostra ricostruzione, 16.000 metri quadrati già comunali vengono dati in uso gratuitamente al privato e il 50% dell’area destinata a diventare comunale resta all’operatore privato. Qual è il valore di questa rinuncia? Quale beneficio equivalente riceve Saronno?

Poi c’è la manutenzione. Chi pagherà davvero: l’operatore, i futuri condomini (come sarebbe normale) o altri soggetti? Con quali obblighi e per quanto tempo? Chi ha stimato i costi e chi ne ha verificato la congruità?

I confronti da noi richiamati con realtà che riteniamo comparabili sollevano grossi dubbi sull’entità delle cifre. Attac, in un articolo su il Saronno del 26/01/2026, ha parlato di cifre molto molto più contenute riferendosi ad aree verdi simili. Si rendano pubblici criteri, voci di costo e ragioni delle differenze.

La manutenzione dei giardini condominiali normalmente ricade sui condomini. Occorre quindi spiegare quali obblighi ulteriori vengano assunti a beneficio della città e quale valore abbiano rispetto al patrimonio pubblico strategico(siamo in prossimità della stazione!) cui si rinuncia.

Non chiediamo di asfaltare il verde, che presenta già più che sufficienti aree non a verde. Chiediamo di smettere di usare la parola “parco” come specchietto per le allodole! Perché, mentre dentro si celebra il verde, fuori peggiora la già critica situazione del traffico. Calma dentro e delirio intorno! E sarà il tema della prossima puntata.

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