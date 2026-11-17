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SARONNO – Il 31% di edilizia convenzionata previsto nel progetto dell’ex Isotta Fraschini è un passo avanti, ma senza garanzie sui tempi di realizzazione rischia di restare soltanto sulla carta. È la posizione di Angelo Veronesi, responsabile enti locali della Lega Lombarda Saronno, che interviene nel dibattito sulla riqualificazione dell’area chiedendo vincoli precisi, prezzi accessibili e precedenza ai saronnesi.

“Riconosciamo che è un passo avanti – afferma Veronesi – ma quello che conta è se queste case verranno davvero costruite, e quando”.

Il rappresentante della Lega parte dai numeri del Piano integrato di intervento: la quota di edilizia convenzionata passa dal 10% previsto dal Piano di governo del territorio del 2013 al 31% indicato nel nuovo progetto, pari a 13 mila metri quadrati, ai quali si aggiungono 5.800 metri quadrati di edilizia residenziale sociale.

Il problema dei prezzi e delle giovani coppie

Veronesi richiama i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi al 2024, secondo i quali il 49,3% dei contribuenti saronnesi dichiara meno di 26 mila euro. La Lega propone una simulazione: una giovane coppia con due redditi lordi di circa 21 mila euro ciascuno, considerando un mutuo trentennale all’80% e una rata pari al 30% del reddito netto, potrebbe permettersi un’abitazione da circa 207 mila euro.

Un appartamento nuovo di 80 metri quadrati a Saronno, ipotizzando un prezzo di 3.500 euro al metro quadrato, costerebbe invece 280 mila euro, con un anticipo di circa 56 mila euro.

Secondo i calcoli della Lega, servirebbe almeno il 25% di edilizia convenzionata da realizzare subito, pari a circa 10.500 metri quadrati e 125 alloggi sui 500 previsti. Il 31% indicato dal progetto sarebbe quindi sufficiente, almeno sulla carta.

Le garanzie richieste sul progetto

Il nodo, secondo Veronesi, riguarda gli obblighi previsti dalla convenzione. La Lega sostiene che la realizzazione degli alloggi convenzionati non sia vincolata a quella delle abitazioni a libero mercato e che le agibilità siano subordinate soltanto alle opere di urbanizzazione dei singoli lotti.

Inoltre, secondo l’analisi del partito, soltanto i 5.800 metri quadrati di edilizia residenziale sociale destinati agli studentati costituiscono una quantità minima, mentre le altre superfici sarebbero indicative e modificabili.

La relazione economica, osserva Veronesi, ipotizza un prezzo di 2.800 euro al metro quadrato per il convenzionato contro i 5.500 euro del libero mercato. Secondo i suoi conteggi, la trasformazione degli alloggi convenzionati in abitazioni a libero mercato potrebbe valere circa 35 milioni di euro.

“Il rischio è che si costruisca prima la parte più redditizia e che il convenzionato resti sulla carta, o non arrivi mai – sostiene Veronesi – Il bene pubblico potrebbe così non essere così predominante come ci raccontano”.

Per questo la Lega chiede di inserire nella convenzione un minimo inderogabile di edilizia convenzionata, tempi certi di realizzazione e un collegamento tra le agibilità delle abitazioni a libero mercato e la costruzione degli alloggi convenzionati.

Tra le altre richieste figurano prezzi massimi al metro quadrato, penali più consistenti rispetto agli attuali 100 euro al giorno indicati da Veronesi, fideiussioni specifiche e precedenza ai residenti saronnesi.

“Il sociale non è solo della sinistra”

L’intervento diventa anche una riflessione sul ruolo politico della Lega. “La Lega deve occuparsi anche di sociale, un tema che molti dicono esclusivo della sinistra – afferma Veronesi – Non è così. La Lega deve rappresentare tutti i cittadini lombardi, siano di sinistra, di centro o di destra: dobbiamo tornare a essere un partito popolare, che risponde agli interessi reali dei cittadini e non alle ideologie di partito”.

Veronesi ricorda inoltre che nel 2020, durante l’amministrazione a guida Lega, era stato approvato lo schema di convenzione tipo denominato “convenzionato saronnese”, ancora in vigore. Il meccanismo prevede misure premiali per gli operatori e la precedenza, nell’acquisto della prima casa, alle famiglie con almeno un componente residente o già residente a Saronno, entro un reddito familiare di circa 90 mila euro.

La proposta del rent to buy

L’ultima proposta riguarda le giovani coppie che non dispongono della somma necessaria per l’anticipo del mutuo. “Bisogna continuare in questa direzione – conclude Veronesi – per aiutare anche le giovani coppie che faticano a mettere insieme l’anticipo per la prima casa”. La Lega propone quindi una convenzione tipo per il rent to buy, con affitti calmierati e una parte dei canoni versati da sottrarre al prezzo finale di acquisto. Una formula che, secondo Veronesi, potrebbe essere applicata anche agli alloggi dell’ex Isotta Fraschini.

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