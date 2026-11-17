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GARBAGNATE MILANESE – Un nuovo impianto sportivo destinato a diventare un punto di riferimento per le associazioni cittadine. Sono iniziati i lavori per la realizzazione del palazzetto dello sport di Garbagnate Milanese, una struttura polifunzionale che sorgerà all’interno del Centro sportivo comunale, nelle vicinanze dell’ex statale Varesina. Ad annunciare l’avvio del cantiere è stato il sindaco Daniele Davide Barletta, che ha sottolineato l’importanza dell’intervento per il futuro delle attività sportive locali.

«Sono davvero felice di condividere con voi la notizia dell’inizio dei lavori per il palazzetto dello sport della città di Garbagnate», ha dichiarato il primo cittadino, definendo la nuova struttura un’opera attesa, che permetterà alle associazioni sportive di proseguire e sviluppare le proprie attività tecniche e formative.

Una struttura per tre discipline sportive

Il nuovo palazzetto sarà realizzato in legno lamellare e avrà una superficie coperta di 1.405 metri quadrati. Il cuore dell’impianto sarà il campo da gioco, con pavimentazione in legno e dimensioni di 39,34 per 21,73 metri, progettato per ospitare competizioni di pallavolo, pallacanestro e calcio a 5, nel rispetto delle rispettive disposizioni federali.

La struttura comprenderà una tribuna da 174 posti, alla quale si aggiungeranno gli spazi riservati agli spettatori con disabilità. Il pubblico accederà all’impianto attraverso due ingressi dedicati, separati da quello utilizzato dagli atleti.

Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità, con l’eliminazione delle barriere architettoniche e la predisposizione di servizi adeguati anche alle persone con disabilità.

Spogliatoi, infermeria e una sala per le società

Nella parte settentrionale dell’edificio saranno collocati due spogliatoi per le squadre, ciascuno di circa 20 metri quadrati, e altri due destinati agli arbitri. Tutti saranno dotati di docce e servizi igienici accessibili.

Sono previsti inoltre un locale per il primo soccorso, due locali tecnici e depositi per le attrezzature sportive.

Al primo piano troverà spazio una sala di circa 150 metri quadrati, destinata alle società sportive. Potrà essere utilizzata per corsi di attività a corpo libero oppure attrezzata come palestra per esercizi di fitness e allenamento con i pesi.

Il progetto prevede un’altezza massima dell’edificio di 11,79 metri e un volume complessivo di 12.555 metri cubi.

Il collegamento con la riqualificazione dell’ex Alfa Romeo

Il palazzetto sorgerà all’interno del perimetro del Centro sportivo comunale, in una posizione che consentirà di utilizzare anche i parcheggi di piazza del Mercato, agevolando l’accesso degli spettatori durante le manifestazioni.

L’opera sarà realizzata da Particom Uno spa come contributo di sostenibilità previsto dall’Accordo di programma per la riqualificazione dell’area ex Alfa Romeo.

Si tratta dunque di un intervento collegato al più ampio progetto di trasformazione urbanistica dell’area, con l’obiettivo di dotare Garbagnate Milanese di una struttura dedicata allo sport al coperto.

Per le associazioni cittadine, il nuovo palazzetto rappresenterà un’opportunità per ampliare gli spazi a disposizione, organizzare allenamenti e ospitare competizioni nelle tre discipline previste dal progetto.

(nella immagine il rendering del progetto)

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