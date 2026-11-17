Saronnese

GERENZANO – Un incontro pubblico per imparare a riconoscere i tentativi di truffa e conoscere le precauzioni utili per difendersi. È l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Gerenzano, in collaborazione con i carabinieri di Cislago e la polizia locale di Gerenzano, in programma martedì 24 novembre. L’appuntamento è fissato alle 15 al Centro anziani di via Berra 34, a Gerenzano, con ingresso libero e partecipazione aperta a tutti i cittadini.

L’incontro, dal titolo «La prevenzione delle truffe: come riconoscerle e difendersi», è pensato per sensibilizzare la popolazione sui rischi legati ai raggiri e sull’importanza della prevenzione, con particolare attenzione alla tutela delle persone più vulnerabili. L’iniziativa offrirà l’occasione per approfondire il tema della sicurezza e della prevenzione delle truffe grazie alla presenza delle forze dell’ordine, che incontreranno direttamente i cittadini.

L’Amministrazione comunale invita la popolazione a partecipare all’appuntamento di martedì 24 novembre, alle 15, al Centro anziani di via Berra 34. La partecipazione è gratuita e non sono previste limitazioni di accesso.

(foto archivio: un precedente incontro sempre sullo stesso tema a Gerenzano)

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