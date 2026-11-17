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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 16 novembre, ci sono la scomparsa di Angelo Volpi, storico protagonista dell’associazionismo saronnese, le nuove mail minatorie inviate alle scuole italiane, la petizione per una pista ciclopedonale tra Uboldo e Saronno e il confronto sulla sosta in città.

È scomparso improvvisamente nella notte tra il 14 e il 15 novembre Angelo Volpi, classe 1939, figura conosciuta nel mondo dell’associazionismo e della vita culturale di Saronno. Socialista, aveva ricoperto incarichi nazionali nella Uil Trasporti e dedicato molto tempo alla città. Era stato tra i fondatori del Circolo Tramway, impegnato nella valorizzazione della storia locale e nel recupero dell’orologio del Ponte della Vittoria, restituito alla città nel 2012. Per anni aveva collaborato anche con Radio Orizzonti. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dall’Anpi di Saronno.

Nuova ondata di messaggi intimidatori indirizzati agli istituti scolastici di diverse città italiane. Le mail annunciano la presunta presenza di ordigni negli edifici e minacciano un’esplosione entro 40 minuti dalla ricezione. I messaggi ripropongono uno schema già utilizzato nei giorni precedenti e sono firmati con la sigla M.A., riconducibile al nome Mikhail Andropov. Nelle comunicazioni compaiono anche accuse non verificate sulla presunta contaminazione degli alimenti nelle mense scolastiche. Al momento non risultano conferme sulla presenza di ordigni o sostanze pericolose, né evacuazioni legate a questa nuova ondata. Resta da chiarire se le mail abbiano raggiunto nuovamente anche gli istituti del Saronnese.

Sono più di 460 le firme raccolte in meno di un mese per chiedere la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo via IV Novembre, nel tratto che collega Uboldo al confine con Saronno. La mobilitazione è stata promossa dall’associazione ambientalista Eco90 insieme ai residenti e a chi percorre abitualmente la strada. La petizione, già presentata al Comune di Uboldo, punta a ottenere un collegamento protetto dall’intersezione con via Spinella fino al confine comunale. Al centro della richiesta ci sono la sicurezza di pedoni e ciclisti, i collegamenti tra i due centri e la promozione della mobilità sostenibile.

Un confronto visivo per mostrare come cambia uno scorcio cittadino quando le auto non occupano gli spazi di sosta: è la provocazione pubblicata dall’assessora alla Mobilità Francesca Rufini. Attraverso due immagini dello stesso luogo, una con le auto parcheggiate e una senza, l’esponente della Giunta ha riportato l’attenzione sul tema dell’occupazione dello spazio pubblico e sulle diverse possibilità di utilizzo delle strade. Un intervento che si inserisce nel dibattito cittadino sulla mobilità e sulla gestione dei parcheggi.

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