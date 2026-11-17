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VARESE – Quarantuno lavoratori in nero, 38 provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali e irregolarità riscontrate in quasi il 45% delle pratiche ispettive concluse. È il bilancio dei controlli effettuati dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Varese tra il 1° giugno e il 30 settembre 2026. In quattro mesi sono stati tutelati complessivamente 483 lavoratori, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e al rispetto delle norme sul lavoro.

L’attività di vigilanza è stata condotta dal personale civile dell’Ispettorato e dai militari del Nucleo tutela lavoro dei carabinieri. Sono stati effettuati 314 accessi ispettivi, di cui 186 nell’ambito dei controlli ordinari e 128 dedicati agli accertamenti tecnici sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le pratiche definite sono state 324: 146 hanno fatto emergere irregolarità, pari al 45,06%, mentre 178 si sono concluse senza violazioni. Sono stati inoltre adottati 38 provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali. Di questi, 29 sono stati successivamente revocati dopo il ripristino delle condizioni previste dalla legge. Le somme riscosse nel periodo ammontano a 91.500 euro.

Lavoro nero, orari e contratti irregolari

Nel dettaglio, gli ispettori hanno individuato 41 lavoratori occupati in nero e 92 persone coinvolte in violazioni delle norme sull’orario di lavoro. Per altri 40 lavoratori sono state riscontrate omissioni nelle registrazioni sul Libro unico del lavoro.

Sono inoltre emersi casi di somministrazione irregolare di manodopera che hanno interessato 70 lavoratori, mentre 7 rapporti di lavoro sono stati riqualificati.

Sicurezza, le carenze più frequenti

Il capitolo più significativo riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo ambito gli interventi ispettivi hanno consentito di tutelare 203 lavoratori.

Tra le violazioni più frequenti figurano 45 casi di mancata formazione dei lavoratori e 30 di omessa sorveglianza sanitaria, due obblighi fondamentali per prevenire gli infortuni.

I controlli hanno inoltre accertato 20 casi di attrezzature non conformi, 18 situazioni di luoghi di lavoro non rispondenti ai requisiti normativi, 12 casi di opere provvisionali mancanti o inadeguate e 10 situazioni nelle quali era assente il Documento di valutazione dei rischi.

Il bilancio diffuso il 17 novembre evidenzia dunque come, accanto al contrasto del lavoro nero e delle irregolarità contrattuali, una parte importante dell’attività ispettiva riguardi la prevenzione degli infortuni. Le violazioni riscontrate, soprattutto sulla formazione e sui controlli sanitari, richiamano l’attenzione sulla necessità di garantire condizioni di lavoro sicure e il rispetto degli obblighi previsti dalla legge.

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