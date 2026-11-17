Lazzate

LAZZATE – Un finanziamento di quasi mezzo milione di euro per riqualificare via Laratta, una delle zone più frequentate del paese per la presenza di scuole, impianti sportivi e servizi pubblici. Il Comune di Lazzate ha ottenuto un contributo di 498.065 euro nell’ambito del bando «Strade Verdi», risorse che consentiranno di avviare un progetto di riqualificazione complessiva dell’area.

Ad annunciare il risultato è stato il sindaco Andrea Monti, che ha sottolineato l’importanza dell’intervento per una parte del territorio comunale particolarmente significativa dal punto di vista dei servizi e della frequentazione quotidiana.

Via Laratta rappresenta infatti un punto di riferimento per numerose attività cittadine. Nella zona si trovano la scuola, il nuovo asilo nido, il centro sportivo, il centro anziani, l’area dedicata ai cani e la caserma dei vigili del fuoco. Una concentrazione di strutture che rende particolarmente importante la sistemazione degli spazi pubblici.

Un progetto collegato al nuovo parcheggio

La riqualificazione di via Laratta si inserisce in un più ampio programma di interventi già avviato dall’Amministrazione comunale. Il progetto andrà infatti a completare quello per la realizzazione di un nuovo grande parcheggio, destinato a sorgere al posto della vecchia area feste, attualmente in condizioni di degrado.

I due interventi sono pensati per migliorare complessivamente una zona che ospita numerosi servizi e che viene utilizzata ogni giorno da famiglie, studenti, sportivi e cittadini.

Il finanziamento ottenuto attraverso il bando «Strade Verdi» rappresenta dunque un passaggio importante per la concretizzazione del progetto, permettendo al Comune di disporre delle risorse necessarie per avviare la riqualificazione.

Il sindaco Monti: «Un grande lavoro di squadra»

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Andrea Monti, che ha voluto ringraziare le persone coinvolte nella preparazione della candidatura al bando e nella definizione del progetto.

«Una fantastica notizia per la nostra Lazzate: abbiamo ottenuto un contributo di 498.065 euro all’interno del bando Strade Verdi. Potrà così partire il nostro progetto di totale riqualificazione di via Laratta», ha dichiarato il primo cittadino.

Monti ha poi rivolto un ringraziamento alla giunta, ai consiglieri di maggioranza, all’ufficio tecnico comunale e al gruppo AG&P per il lavoro svolto, definendo il risultato frutto di un impegno collettivo.

Il sindaco ha infine invitato i cittadini a esprimere le proprie opinioni sul progetto, aprendo il confronto sulle trasformazioni previste per la zona.

17112026