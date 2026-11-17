Cronaca

LIMBIATE – Intervento di soccorso questa mattina in via Maroncelli a Limbiate, dove una donna di 83 anni è caduta all’interno della propria abitazione senza riuscire più a rialzarsi. Per raggiungerla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala.

L’anziana si trovava temporaneamente sola in casa quando è avvenuto l’incidente domestico. A dare l’allarme è stato il figlio, preoccupato perché la madre non rispondeva alle sue telefonate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza e la polizia locale. La porta blindata dell’appartamento era chiusa e, per consentire l’accesso ai soccorritori, è stato richiesto l’impiego dell’autoscala.

I vigili del fuoco hanno così raggiunto una finestra al terzo piano dell’edificio, riuscendo a entrare nell’abitazione e ad aprire la porta dall’interno. A quel punto il personale sanitario ha potuto raggiungere la donna e prestarle le prime cure. L’83enne è rimasta sempre cosciente e vigile, ma non era in grado di rialzarsi autonomamente dopo la caduta.

(foto archivio)

17112026