Politica

MILANO – “Il possibile ritorno di Ita Airways a Malpensa, con un collegamento per Lima, non può diventare il pretesto per ostacolare i progetti di sviluppo di altre compagnie aeree. Sarebbe un errore sacrificare le opportunità di crescita dello scalo e del territorio per tutelare gli interessi di un singolo vettore. Malpensa ha bisogno di nuove rotte, più collegamenti internazionali e investimenti, non di operazioni che rischiano di limitarne le potenzialità”. Così il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti interviene sulla partita aperta intorno al collegamento Malpensa-Lima e alla richiesta di Emirates di operare la tratta.

“È paradossale – attacca Astuti – che mentre il territorio chiede di rafforzare lo scalo e attrarre nuovi investimenti, si rischi di chiudere la porta a chi è disposto a investire e a creare nuove opportunità. Il Governo e il ministro Salvini invece di difendere gli interessi del sistema economico lombardo, assecondano logiche che rischiano di penalizzarlo, non considerando Malpensa per quella che è: una infrastruttura strategica per la Lombardia e per tutto il sistema produttivo del Nord”.

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