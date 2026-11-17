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SARONNO – Martedì 17 novembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno sarà una giornata grigia, con cieli molto nuvolosi o coperti per gran parte del tempo. Non sono previste precipitazioni sul territorio comunale. Le temperature saranno comprese tra una minima di 5°C e una massima di 9°C, mentre lo zero termico si attesterà a 2.973 metri. Non sono presenti allerte meteo.

I venti saranno deboli e proverranno da Est-Nordest al mattino, per poi ruotare da Sud-Sudovest nel pomeriggio. Il quadro sarà quindi caratterizzato da nuvole persistenti e temperature più basse, senza fenomeni di rilievo a Saronno.

In Lombardia una circolazione depressionaria porterà un aumento della nuvolosità già dal mattino, con un peggioramento dal pomeriggio e deboli piogge sparse. Sulle basse pianure occidentali sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti, con qualche piovasco pomeridiano. Piogge deboli dal pomeriggio anche sulle basse pianure orientali, sulle zone pedemontane e alte pianure e sulle Alpi Retiche. Sulle Prealpi occidentali prevarrà il cielo grigio, ma senza precipitazioni significative. Su Orobie e Prealpi orientali sono invece attesi rovesci pomeridiani, anche a carattere temporalesco, in attenuazione dalla sera. I venti saranno molto deboli, inizialmente dai quadranti nord-orientali e poi sud-occidentali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.600 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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