Comasco

MOZZATE – Dieci incontri per imparare a riconoscere le situazioni di rischio, prevenirle e affrontarle con maggiore consapevolezza. Il Comune di Mozzate, in collaborazione con Donna Oggi, promuove un percorso di educazione alla sicurezza personale con un approccio alla self defence, pensato per fornire strumenti utili alla tutela di sé e alla prevenzione.

Il progetto propone un’esperienza teorico-pratica che punta a sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, imparare a individuare potenziali situazioni di pericolo e conoscere strategie per affrontarle. A guidare gli incontri sarà Anna Baj, istruttore federale Fijlkam per Judo e Mga (Metodo Globale Autodifesa). Il percorso si articolerà in dieci appuntamenti a cadenza settimanale, ogni giovedì dal 19 novembre, dalle 17 alle 18.

Le attività si svolgeranno nel salone del Centro civico, in via Santa Maria 9 a Mozzate. I posti sono limitati. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 342 196 1282 e 339 178 2451.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09