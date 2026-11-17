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SARONNO – Un pianoforte gigante da suonare tutti insieme in piazza Libertà, la facciata della chiesa dei Santi Pietro e Paolo che prende vita con uno spettacolo di luci e immagini, il trenino natalizio, un concerto tributo a Michael Bublé e 24 appuntamenti per aspettare il Natale, uno al giorno. Saronno si prepara a trasformarsi per le feste con un calendario di eventi dal 28 novembre al 6 gennaio, tra musica, spettacoli itineranti, animazioni per bambini, luminarie e tante occasioni per vivere il centro cittadino.

La Giunta comunale ha approvato il programma del Natale a Saronno 2026, che coinvolgerà piazze, vie, associazioni e realtà del territorio. Accanto agli appuntamenti più tradizionali, come il Calendario dell’Avvento, il trenino e gli zampognari, arriveranno anche nuove attrazioni, a partire dal videomapping dedicato alla storia della città e dal pianoforte gigante sul quale il pubblico potrà cimentarsi.

Si parte sabato 28 novembre: luci, albero e Michael Bublé

Il primo appuntamento sarà sabato 28 novembre, dalle 15,30 alle 18, in piazza Libertà con “All Lights and Music”. Il pomeriggio sarà dedicato soprattutto alle famiglie, con animazioni per i più piccoli, l’accensione ufficiale delle luminarie e dell’albero di Natale e un concerto tributo a Michael Bublé.

Domenica 29 novembre, dalle 16, sarà invece la volta di “Voci di Natale”, appuntamento musicale con i cori Incanto Musica Vocale e Note di Colore.

Dal primo dicembre torna il Calendario dell’Avvento: 24 appuntamenti in via Garibaldi

Dopo il successo dello scorso anno, torna per il secondo anno consecutivo il Calendario dell’Avvento. Dal primo al 24 dicembre, ogni giorno nel tardo pomeriggio, via Garibaldi ospiterà un piccolo evento, tra musica e intrattenimento.

A rendere possibile l’iniziativa sarà il coinvolgimento delle associazioni cittadine, protagoniste dei diversi appuntamenti. L’obiettivo è creare un momento quotidiano di incontro, offrendo ai saronnesi un’occasione per ritrovarsi in centro e condividere l’attesa del Natale.

Il trenino di Natale torna nei weekend e alla vigilia

Non mancherà uno degli appuntamenti più attesi dalle famiglie: il trenino natalizio organizzato dal Distretto urbano del commercio (Duc).

Il punto di partenza sarà piazza Ugo La Malfa. Il trenino sarà presente tutti i fine settimana dal 5 al 20 dicembre e anche giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale, con corse al mattino dalle 10 alle 12,30 e al pomeriggio dalle 14,30 alle 19.

Il 5 dicembre arriva la Grande Festa del Natale

Sabato 5 dicembre il centro cittadino ospiterà “La Grande Festa del Natale”, un evento itinerante pensato per i bambini e le famiglie.

Il percorso si svilupperà da Villa Gianetti fino a piazza Libertà, tra musica, figuranti e atmosfere natalizie. Tra le attrazioni ci sarà anche l’ufficio postale di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno vivere uno dei momenti più caratteristici delle festività.

Il 6 dicembre la grande novità: la chiesa diventa uno spettacolo di luci

Una delle principali novità del Natale 2026 sarà il videomapping immersivo in piazza Libertà, che verrà inaugurato domenica 6 dicembre e sarà riproposto ogni giorno fino al 6 gennaio.

La facciata della chiesa dei Santi Pietro e Paolo si trasformerà in una grande superficie animata da immagini, luci e musica. Lo spettacolo, realizzato nell’ambito del progetto “Varese Cultura 2030”, durerà circa sette minuti e accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso la storia di Saronno.

Il racconto partirà dalle origini della città per attraversarne le trasformazioni, ricordare le personalità che ne hanno segnato il percorso e arrivare alla Saronno contemporanea. Il tutto sarà accompagnato da atmosfere invernali e suggestioni natalizie.

Per l’inaugurazione è prevista anche una festa con un maxi panettone, vin brulé e tè preparati dalla Croce Rossa di Saronno.

Il 12 dicembre musica itinerante e personaggi giganti

Sabato 12 dicembre sarà la volta di “Note di Natale attraverso la Città”, uno spettacolo musicale itinerante che attraverserà il centro con scenografie e personaggi di grande altezza.

L’iniziativa porterà musica e animazione direttamente nelle vie cittadine, coinvolgendo anche chi si troverà in centro per passeggiare o fare acquisti.

Il 13 dicembre un pianoforte gigante da suonare in piazza Libertà

Tra le attrazioni più originali del programma ci sarà il pianoforte gigante, protagonista domenica 13 dicembre in piazza Libertà.

Dalle 15,30 alle 17,30 il pubblico potrà assistere a uno spettacolo interattivo e partecipare direttamente suonando lo strumento. Non soltanto musica da ascoltare, quindi, ma un’esperienza da vivere in prima persona, pensata per coinvolgere grandi e piccoli.

La stessa giornata si concluderà con un appuntamento musicale nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Alle 21 è infatti in programma il concerto natalizio del Coro da Camera Hebel Città di Saronno.

Il 19 dicembre i tamburi dei Rovellasca Drummers e gli auguri della città

Sabato 19 dicembre saranno i Rovellasca Drummers a portare ritmo ed energia nelle vie del centro con le loro esibizioni.

La giornata sarà anche l’occasione per il tradizionale scambio degli auguri dell’Amministrazione comunale con i cittadini, previsto alle 17,30 in piazza Libertà. Ad accompagnare il momento di festa ci sarà la cioccolata calda offerta dalla Pro Loco.

Domenica 20 dicembre, in mattinata, il centro sarà invece animato dagli zampognari, che riporteranno nelle strade le melodie della tradizione natalizia.

Il 6 gennaio la Befana arriva in moto e in bicicletta

Il programma delle festività si concluderà mercoledì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, con due appuntamenti: la “Moto Befana Benefica” e le “Befane in Bicicletta”.

Saranno gli ultimi eventi di un calendario che accompagnerà la città per oltre un mese, dall’accensione delle prime luminarie fino alla conclusione delle vacanze natalizie.

Luci e decorazioni anche nei quartieri, alla stazione e a Villa Gianetti

Non saranno soltanto gli spettacoli a creare l’atmosfera natalizia. Il programma prevede anche un allestimento diffuso della città, con l’albero di Natale in piazza Libertà, installazioni luminose in diverse piazze e quartieri, decorazioni a Villa Gianetti e alla stazione.

Nelle vie cittadine saranno inoltre collocate postazioni fotografiche e altri allestimenti dedicati alle festività, pensati per accompagnare cittadini e visitatori durante tutto il periodo natalizio.

La sindaca Pagani: “Un’occasione per ritrovarci e stare insieme”

A sottolineare il significato del programma è la sindaca Ilaria Pagani, che mette al centro il valore della partecipazione e della collaborazione con le realtà cittadine.

“Vorremmo che il Natale fosse soprattutto un’occasione per ritrovarci, vivere gli spazi della nostra città e riscoprire il piacere di stare insieme – dichiara la sindaca Ilaria Pagani -. Il coinvolgimento delle associazioni e delle realtà del territorio è il valore aggiunto di un programma che vuole parlare a tutte le generazioni”.

Sulla varietà degli appuntamenti interviene anche l’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio.”Abbiamo costruito un calendario che unisce tradizione, musica e nuove forme di spettacolo – aggiunge l’assessora -. Dal Calendario dell’Avvento al videomapping, fino agli eventi interattivi per le famiglie, vogliamo offrire occasioni culturali e di intrattenimento capaci di rendere Saronno viva durante tutto il periodo natalizio”.

Dove trovare il programma e gli aggiornamenti

Il calendario natalizio prenderà dunque il via sabato 28 novembre e proseguirà fino a mercoledì 6 gennaio, con iniziative distribuite tra piazza Libertà, via Garibaldi, Villa Gianetti, le vie del centro e altri punti della città.