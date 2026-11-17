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SARONNO – Giovedì 19 novembre, alle 21, il cinema Prealpi di Saronno ospiterà una proiezione evento dedicata a una delle esperienze politiche e sociali più significative dell’America Latina contemporanea. In sala arriverà infatti Orizzonti Ribelli. Una lezione di zapatismo, il film firmato da Maurizio Fantoni Minnella, proposto al pubblico saronnese in una serata speciale realizzata in collaborazione con l’associazione 4 Passi di Pace e la cgil di Varese.

L’opera si sviluppa come un vero e proprio viaggio compiuto attraverso i luoghi in cui lo zapatismo ha segnato e determinato la propria storia di ribellione e di costruzione politica. Attraverso lo sguardo del regista, lo spettatore viene accompagnato nel cuore di un movimento che, da decenni, interroga il mondo sul significato di autonomia, dignità e resistenza dal basso, restituendo non solo la memoria delle lotte ma anche la concretezza quotidiana di un’esperienza collettiva ancora viva.

A rendere l’appuntamento ancora più significativo sarà la presenza in sala dello stesso regista, Maurizio Fantoni Minnella, che incontrerà il pubblico per approfondire la genesi del film, il lavoro sul campo e i temi affrontati lungo il racconto. Un’occasione preziosa di dialogo diretto, pensata per trasformare la visione in un momento di confronto aperto e partecipato.

Prima o durante la serata, inoltre, tutti gli spettatori potranno usufruire di una degustazione gratuita di caffè del Chiapas offerta in omaggio, un piccolo gesto simbolico e concreto per avvicinarsi anche attraverso i sapori alle terre raccontate sul grande schermo.

L’ingresso alla proiezione, prevista in data unica, ha un costo di 5 euro. Per maggiori informazioni e dettagli sulla programmazione è possibile consultare il sito ufficiale www.cinemasaronno.it.

(foto d’archivio)

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