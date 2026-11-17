Città

SARONNO – Un ricordo affettuoso, fatto di gratitudine ma anche di tanti momenti personali condivisi. La sindaca di Saronno Ilaria Pagani ha voluto rendere omaggio ad Angelo Volpi, la cui scomparsa ha suscitato cordoglio in città, ricordandone l’impegno per la comunità e il rapporto di amicizia e stima che li legava.

Volpi era una figura conosciuta a Saronno per la sua partecipazione alla vita cittadina, in particolare attraverso il Circolo Tramway, l’associazionismo e Radio Orizzonti. Nel corso degli anni si era dedicato alla valorizzazione della storia locale, alla riscoperta delle tradizioni e alla conservazione della memoria cittadina, condividendo racconti e testimonianze sul passato di Saronno. Nel suo intervento, la sindaca Pagani ha voluto sottolineare non soltanto il contributo di Volpi alla comunità, ma anche la sua presenza costante dopo l’elezione alla guida dell’Amministrazione comunale. Incontri periodici, consigli, riflessioni e osservazioni critiche che, come racconta la prima cittadina, nascevano sempre da un autentico interesse per il futuro della città.

Un legame personale che rende particolarmente sentito il suo messaggio di cordoglio, rivolto anche ai familiari e a tutte le persone che hanno conosciuto e apprezzato Angelo Volpi.

Il ricordo integrale della sindaca Ilaria Pagani

Ho appreso questa mattina della scomparsa di Angelo Volpi, una persona a cui ero molto legata e che ha dato tanto alla nostra città.

Con Angelo Saronno perde una presenza importante, una persona che ha dedicato tempo, passione ed energie alla propria comunità. Attraverso il Circolo Tramway, l’associazionismo e Radio Orizzonti, ha contribuito a mantenere viva la memoria di Saronno, la sua storia, i suoi luoghi e le sue tradizioni. Aveva il desiderio di conoscere e raccontare la città, riscoprirne la storia, i luoghi e le tradizioni, ma soprattutto di condividerli, perché quel patrimonio non andasse perduto.

Di Angelo, però, conservo anche un ricordo molto personale.

Da quando sono diventata Sindaca, è stato una presenza costante. Veniva periodicamente a trovarmi, portando con sé racconti, riflessioni, consigli e anche questioni che riteneva importante sottoporre alla mia attenzione. Erano momenti a cui tenevo, perché dietro ogni incontro c’era il suo autentico interesse per la nostra comunità e il desiderio di contribuire a migliorarla.

Angelo mi ha sostenuta, senza rinunciare al suo spirito critico.

Sapeva ricordarmi, con la sua schiettezza, che le cose andavano fatte bene, con attenzione e responsabilità. Era il suo modo di esserci, era il suo modo di esprimere quanto gli stesse a cuore la città.

Credo che questo sia uno degli aspetti più belli del suo impegno: non limitarsi a voler bene alla propria città, ma dimostrarlo ogni giorno interessandosi a quello che accade, partecipando, confrontandosi e avendo anche il coraggio di dire la propria.

Angelo ha lasciato molto a Saronno e lascia a me il ricordo di una persona sincera, appassionata e presente, con cui ho condiviso tanti momenti e tante conversazioni.

Alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene mando il mio abbraccio più sincero.

Grazie Angelo.

Ilaria Pagani

Sindaca di Saronno

17112026