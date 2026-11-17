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SARONNO – Un appuntamento dedicato alla convivialità, alla musica e ai sapori tipici della stagione autunnale. Venerdì 20 novembre, a partire dalle 19.30, il salone dell’oratorio San Giovanni Battista in via Larga 1 ospiterà la tradizionale cena di Santa Cecilia, iniziativa organizzata congiuntamente dal coro Alpe di Saronno e dalla cooperativa culturale agricola di Cassina Ferrara.

La serata, pensata per celebrare la patrona della musica in un clima di festa e condivisione aperta alla cittadinanza, proporrà ai partecipanti un ricco menù completo legato alla tradizione gastronomica del territorio e della montagna. Si comincerà con un antipasto a base di strudel salato accompagnato da fette di salume, per proseguire con un primo piatto caldo di risotto con zucca e taleggio. Come seconda portata saranno serviti bocconcini di manzo al vino rosso con polenta, mentre a chiudere il pasto ci sarà una fetta di torta al grano saraceno con noci e cioccolato. Nella quota di partecipazione, fissata a 25 euro, sono inclusi anche acqua, vino, caffè e amaro.

Per prendere parte all’evento è necessario prenotarsi fino ad esaurimento dei posti disponibili scrivendo una mail all’indirizzo [email protected] e attendendo la successiva conferma da parte degli organizzatori.

(foto d’archivio)

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