Città

SARONNO – Cali di tensione e improvvise interruzioni della corrente elettrica nel pomeriggio di oggi nella zona periferica di Cassina Ferrara. I problemi si sono verificati poco prima delle 16, interessando a macchia di leopardo alcune utenze del quartiere.

Si è trattato di brevi blackout che hanno comunque provocato disagi, soprattutto negli uffici, nelle attività commerciali e per chi lavora da casa in smart working. In particolare, le interruzioni dell’alimentazione elettrica hanno causato lo spegnimento improvviso di alcuni computer, interrompendo le attività in corso. In qualche caso si è verificata anche la perdita di documenti e dati sui quali si stava lavorando, con la necessità di riprendere le operazioni dopo il ritorno della corrente.

Le interruzioni, seppure di breve durata, hanno dunque creato qualche difficoltà nelle attività quotidiane di chi si trovava al lavoro nel quartiere.

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(foto archivio)

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