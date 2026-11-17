Città

SARONNO – Un intreccio di parola, spiritualità e arte dal vivo ha animato il pomeriggio di domenica 15 novembre a Casa di Marta, in occasione del nuovo appuntamento della rassegna celebrativa “Oltre la soglia, accade l’incontro“, pensata per festeggiare i primi dieci anni di attività della realtà saronnese.

L’incontro, intitolato “Respirare in Dio. Francesco al cospetto dell’Altissimo“, ha offerto al pubblico presente un’intensa meditazione sulla figura del santo d’Assisi, capace di unire il riflesso dell’impegno sociale alla ricerca interiore.

A guidare la riflessione è stato don Paolo Alliata, che ha accompagnato i partecipanti dentro uno dei testi più intimi e preziosi della tradizione francescana: la cosiddetta Cartula, il piccolo foglio di pergamena autografo su cui San Francesco scrisse di suo pugno le Laudi di Dio Altissimo e la celebre benedizione per l’amico frate Leone. Partendo dal tema del bisogno umano come occasione per aprirsi al mistero e uscire dal ripiegamento su sé stessi, don Alliata ha ripercorso sia il senso di inadeguatezza vissuto da Leone accanto al santo, sia il momento più buio e doloroso attraversato dallo stesso Francesco sul monte della Verna, culminato nel dono delle stimmate e nella scoperta di una pace profonda.

Arricchendo il percorso con riferimenti letterari e storici (dalle pagine del frate francese Éloi Leclerc, sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti, fino ai versi di Rainer Maria Rilke) l’intervento ha restituito l’immagine di una fede che invita ad alzare lo sguardo verso l’altro e verso Dio, sentendosi sorretti anche nelle prove più dure.

Ad accompagnare e tradurre visivamente le parole del sacerdote è stata la suggestiva performance pittorica dal vivo di Fabrizio Vendramin. Davanti agli occhi attenti della platea e sulle note di brani ispirati alla spiritualità francescana, tra cui Fratello Sole, Sorella Luna, l’artista ha lavorato su una grande tela scura dipingendo interamente al contrario: per gran parte dell’esibizione i suoi gesti hanno tracciato sulla superficie segni e linee chiare apparentemente privi di un senso logico, suscitando la curiosità dei presenti. Solo progressivamente quei tratti hanno iniziato a prendere forma, delineando i lineamenti di un volto, fino al momento conclusivo in cui, capovolgendo la tela sul cavalletto, si è rivelato nitido e intenso il ritratto di San Francesco.

Un finale accolto con grande stupore e calore dagli applausi del pubblico, che ha suggellato una serata in cui riflessione culturale e creatività artistica hanno saputo dialogare in piena sintonia, confermando ancora una volta il ruolo di Casa di Marta come spazio aperto di incontro e condivisione per tutta la città.

(foto dalla pagina Facebook di Fabrizio Vendramin)

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