Città

SARONNO – Un gruppo di controllo di vicinato in ogni quartiere, una rete dedicata anche ai commercianti e una collaborazione sempre più stretta tra cittadini e forze dell’ordine. Sono gli obiettivi dell’Amministrazione comunale emersi lunedì 16 novembre durante l’incontro pubblico dedicato alla sicurezza che si è svolto alle 21 all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario. Una serata che ha permesso di conoscere le esperienze già attive in città, chiarire le regole del controllo di vicinato e raccogliere le domande dei residenti, con un confronto finale anche sulle responsabilità dell’Amministrazione comunale.

Chi si aspettava un tutto esaurito è rimasto sorpreso. Ieri sera sono state circa una sessantina i presenti nell’auditorium tra cui Andrea Busnelli presidente di Confcommercio Saronno, l’assessore Mauro Lattuada e i consiglieri comunali Marina Ceriani, Luca Amadio e Silvio Cantoni. E una delegazione dell’associazione il Gabbiano. Al tavolo dei relatori la sindaca Ilaria Pagani, il comandante della polizia locale Claudio Borsani, il capitano Giorgia Varesano, comandante della Compagnia della guardia di finanza di Saronno e il comandante della Stazione carabinieri Nicola Muscettola.

L’obiettivo della sindaca: una rete in ogni quartiere

Ad aprire l’incontro è stata la sindaca Pagani, che ha illustrato le finalità del controllo di vicinato, alla luce del rinnovo del protocollo triennale con la Prefettura di Varese. “Quello che ci aspettiamo di riuscire a realizzare è proprio quello di riuscire ad avere un punto di riferimento sul territorio in ogni quartiere come amministrazione”.

L’obiettivo non è soltanto prevenire furti e situazioni di degrado, ma anche rafforzare i rapporti tra vicini. La sindaca ha ricordato come durante il Covid molte persone, soprattutto anziane, si siano ritrovate sole e senza punti di riferimento. Una rete di residenti che si conoscono e collaborano può quindi diventare anche uno strumento di sostegno reciproco.

Ma cosa significa concretamente partecipare al controllo di vicinato? A chiarirlo è stato il comandante della polizia locale Claudio Borsani, che ha escluso qualsiasi forma di ronda o intervento diretto dei cittadini. “Nessuno deve intervenire nel caso di reati di flagranza e non è mai richiesto questo, anzi la prefettura si raccomanda di non farlo”. Il sistema si basa sull’attenzione dei residenti a quanto accade nelle proprie strade. Le situazioni sospette vengono comunicate attraverso gruppi WhatsApp ai coordinatori, che verificano e filtrano le informazioni prima di trasmetterle alla polizia locale. Le chat non devono diventare spazi per commenti, allarmismi o messaggi personali. È inoltre necessario rispettare la privacy, evitando la diffusione impropria di immagini e dati personali. Una distinzione fondamentale riguarda le emergenze: in caso di reati in corso o situazioni di pericolo bisogna chiamare immediatamente il 112, senza limitarsi a scrivere nel gruppo.

Da Cassina Ferrara alle Villette: le esperienze dei gruppi saronnesi

A raccontare come funziona il controllo di vicinato nella pratica sono stati i coordinatori dei gruppi già presenti sul territorio, con esperienze molto diverse per dimensioni e anzianità .A Saronno sono attivi quattro gruppi di controllo del vicinato, distribuiti tra via Ungaretti, il quartiere Matteotti, le Villette e Cassina Ferrara. Complessivamente coinvolgono circa 240-250 adesioni, tra persone e famiglie. In via Ungaretti partecipano 13 famiglie sulle 50 residenti, al Matteotti si contano circa 20 adesioni, alle Villette i partecipanti sono circa 150, mentre a Cassina Ferrara il gruppo riunisce tra 60 e 70 persone.

Il nuovo progetto per negozi e attività commerciali

Tra le novità illustrate durante la serata anche il progetto di controllo di comunità, pensato per coinvolgere i commercianti. Il meccanismo riprenderà quello del controllo di vicinato, adattandolo alle esigenze delle attività commerciali, con l’obiettivo di favorire segnalazioni tempestive di movimenti sospetti e prevenire furti. Parallelamente il Comune intende promuovere nuovi gruppi nei quartieri ancora scoperti, compreso il centro cittadino. Sono previste iniziative informative, moduli di adesione e la pubblicazione delle linee guida attraverso i canali istituzionali.

Carabinieri e Guardia di finanza: attenzione alle truffe

Un altro tema affrontato è stato quello delle truffe, in particolare quelle commesse da persone che si fingono appartenenti alle forze dell’ordine.

Il maresciallo Nicola Muscettola, comandante della Stazione carabinieri di Saronno, ha ricordato che carabinieri e altri operatori non chiedono denaro per risolvere presunte emergenze. Ha inoltre invitato i cittadini a non rinunciare alle segnalazioni, anche quando le pattuglie non riescono a intervenire immediatamente, spiegando che le informazioni raccolte aiutano a conoscere meglio le situazioni di criticità.

Sullo stesso tema è intervenuto il capitano Giorgia Varesano della Guardia di finanza: “Non esiste nessun tipo di emergenza per cui vi dobbiate sentire in dovere di fornire i vostri dati o di spalancare le porte di casa”. Varesano ha sottolineato anche l’importanza delle informazioni fornite dai cittadini, ricordando che il loro compito è osservare e segnalare, mentre gli interventi spettano esclusivamente alle forze di polizia.

Le domande dei cittadini e la risposta di Pagani sulla sicurezza

La parte conclusiva dell’incontro è stata dedicata alle domande dei cittadini. Al centro del confronto la sicurezza nei quartieri, la presenza delle pattuglie, i tempi di intervento e le preoccupazioni dei residenti. A un cittadino che ha richiamato la sindaca alle proprie responsabilità sulla sicurezza, Pagani ha risposto: “Io sono perfettamente cosciente che è mia assoluta responsabilità la sicurezza dei cittadini”. La prima cittadina ha quindi spiegato che il suo compito è costruire una rete di collaborazione e organizzare al meglio le risorse disponibili. Ha ricordato che la polizia locale conta oggi 35 agenti e che l’Amministrazione sta lavorando per ottimizzarne la presenza sul territorio. Pagani ha anche richiamato il confronto costante con Prefettura e Questura e l’importanza delle denunce, necessarie per consentire alle autorità di avere un quadro corretto dei reati e individuare le zone che richiedono maggiore attenzione.

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