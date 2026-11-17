Cronaca

SARONNO – Nuovo passaggio giudiziario per la vicenda delle aggressioni e delle minacce denunciate nella zona della Cascina Colombara, che nei mesi scorsi aveva suscitato preoccupazione tra i residenti di Saronno. Oggi, martedì 17 novembre, al tribunale di Busto Arsizio è prevista un’udienza nell’ambito del procedimento a carico del giovane arrestato lo scorso febbraio. L’associazione Sos Italia Libera, presieduta da Paolo Bocedi, attende la decisione del giudice sulla propria richiesta di costituzione di parte civile. Ad annunciarlo è stato lo stesso Bocedi, che ha comunicato la propria presenza in tribunale nel pomeriggio per seguire l’udienza.

Al centro del procedimento c’è il venticinquenne originario del Benin che viveva in un rifugio di fortuna nella zona della Colombara (foto) e che era stato arrestato dai carabinieri il 18 febbraio, in seguito alle denunce di una residente e di altri cittadini. Nel suo intervento, Bocedi richiama in particolare le violenze che sarebbero state subite da una donna del posto che aveva denunciato ripetuti episodi di aggressione e intimidazione. Il presidente dell’associazione ricorda anche l’attenzione nazionale ricevuta dalla vicenda attraverso la trasmissione televisiva Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano, e l’interessamento del politico Riccardo De Corato. Secondo Bocedi, entrambi avrebbero contribuito a richiamare l’attenzione sul caso.

L’appuntamento odierno servirà dunque anche a chiarire se Sos Italia Libera potrà partecipare al procedimento in qualità di parte civile.

La vicenda e l’arresto dello scorso febbraio

Il caso era emerso dopo una serie di segnalazioni riguardanti un uomo che viveva in un insediamento di fortuna nell’area della Cascina Colombara. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, a partire dal gennaio 2026 si sarebbero verificati ripetuti episodi di violenza e intimidazione nei confronti di una residente e di altre persone della zona. Tra le condotte contestate figuravano aggressioni fisiche, lanci di oggetti contro un’abitazione, insulti e minacce anche con armi da taglio e attrezzi agricoli. Era stato inoltre segnalato il danneggiamento dell’automobile della famiglia della donna.

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