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TRADATE – Arance, olio extravergine d’oliva, miele, mandorle e altre specialità siciliane per sostenere le attività degli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine. È l’iniziativa di raccolta fondi promossa dalle realtà parrocchiali cittadine, che propongono l’acquisto di prodotti provenienti da aziende agricole siciliane impegnate nella coltivazione biologica e nella valorizzazione delle varietà locali.

L’obiettivo è raccogliere risorse da destinare interamente agli oratori, offrendo contemporaneamente ai cittadini la possibilità di acquistare prodotti alimentari legati a un modello di agricoltura attento all’ambiente, alla biodiversità e alla legalità.

I prodotti arrivano infatti da una cooperativa di aziende agricole siciliane che coltiva varietà autoctone con metodi biologici. L’iniziativa richiama anche i principi dell’economia libera dalle mafie e del contrasto al caporalato, attraverso l’adesione al progetto No Cap.

Arance, olio e specialità siciliane: i prodotti disponibili

La proposta comprende arance Navel in confezioni da 8 chilogrammi a 18 euro, avocado Bacon e Hass a 8 euro al chilogrammo, limoni Verdello a 3,50 euro al chilogrammo e mandorle sgusciate in confezioni da 400 grammi a 9,50 euro.

Disponibili anche lenticchie verdi da 500 grammi a 4,50 euro, miele millefiori da 500 grammi a 10 euro, pesto di basilico e mandorle da 140 grammi a 6 euro e paté di carciofi da 140 grammi a 5,50 euro. L’olio extravergine biologico viene proposto in confezioni da 5 litri a 65 euro.

L’iniziativa comprende inoltre tre tipologie di vino siciliano, acquistabili in confezioni da sei bottiglie da 75 centilitri: Ariddu, Grillo Doc 2025, a 52 euro; Ninfa, Catarratto Igp 2023, a 60 euro; Kerasos, Nero d’Avola Doc 2020, a 54 euro.

Come prenotare: ordini entro venerdì 4 dicembre

Le prenotazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite WhatsApp, contattando uno dei due riferimenti indicati dagli organizzatori:

Cinzia, numero 351 695 8065.

Luisa, numero 320 256 7098.

Il termine ultimo per effettuare gli ordini è venerdì 4 dicembre.

Il pagamento è previsto tramite bonifico bancario, utilizzando l’Iban IT65 J053 8750 5800 0004 2450 642, riportato nel volantino dell’iniziativa.

Ritiro all’oratorio di Ceppine

La merce ordinata dovrà essere ritirata all’oratorio Sant’Anna di Ceppine, in via Antonio Rosmini 1 a Tradate. Nel materiale informativo non sono ancora indicati il giorno e l’orario della distribuzione, dettagli che potranno essere richiesti direttamente ai referenti al momento della prenotazione.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà destinato agli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine, contribuendo a sostenere le attività educative, ricreative e di aggregazione rivolte ai ragazzi e alle famiglie della comunità.

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