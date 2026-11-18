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SARONNO / CISLAGO / UBOLDO – Sensibilizzare sul fenomeno dell’abuso e aiutare a riconoscere tempestivamente i segnali di rischio attraverso il linguaggio del teatro. È questo l’obiettivo di “A occhi aperti”, la rappresentazione teatrale che farà tappa in tre comuni del Saronnese, con appuntamenti a Cislago, Uboldo e Saronno.

L’iniziativa propone un momento di riflessione e sensibilizzazione rivolto a tutta la cittadinanza, affrontando il tema degli abusi e dell’importanza di identificarne precocemente i segnali. Il progetto punta a coinvolgere il pubblico attraverso una forma espressiva capace di stimolare attenzione, confronto e consapevolezza.

Dopo il primo appuntamento di venerdì 13 novembre, dalle 21 alle 23, all’auditorium L’Angolo dell’Arte di Cislago, lo spettacolo raggiungerà per la seconda serata il teatro di Uboldo, in piazza Conciliazione 2: in scena il prossimo meroledì 18 novembre sempre dalle 21 alle 23. Ultima tappa venerdì 20 novembre a Villa Gianetti, in via Roma 20 a Saronno.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e aperti ai cittadini. Le serate saranno precedute dai saluti istituzionali delle rispettive amministrazioni comunali e seguite da un momento di condivisione di idee e pensieri a cura dei partner del progetto, per approfondire i temi affrontati durante la rappresentazione.

(foto archivio: una precedente inziativa contro la violenza sulle donne)

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