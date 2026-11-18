Brianza Rete Comune chiede un Consiglio provinciale aperto per dare voce agli studenti
18 Novembre 2026
MONZA – Il gruppo consiliare di centrosinistra ha depositato una richiesta formale al Presidente della Provincia. Titolo della proposta: “Protagonisti del presente – le istituzioni in ascolto degli studenti”. L’obiettivo è aprire le porte delle istituzioni a studenti, insegnanti, dirigenti e servizi territoriali per affrontare le questioni dell’edilizia scolastica e il ruolo educativo della scuola, trasformando le mobilitazioni in un percorso di ascolto e confronto permanente.
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