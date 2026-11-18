Groane

MONZA – Il gruppo consiliare di centrosinistra ha depositato una richiesta formale al Presidente della Provincia. Titolo della proposta: “Protagonisti del presente – le istituzioni in ascolto degli studenti”. L’obiettivo è aprire le porte delle istituzioni a studenti, insegnanti, dirigenti e servizi territoriali per affrontare le questioni dell’edilizia scolastica e il ruolo educativo della scuola, trasformando le mobilitazioni in un percorso di ascolto e confronto permanente.

“Gli studenti chiedono cambiamenti. Nelle scuole, nelle assemblee, in piazza. Anche in Brianza.” Per questo motivo il gruppo provinciale Brianza Rete Comune ha chiesto ufficialmente al Presidente della Provincia, Luca Santambrogio, l’organizzazione di un Consiglio Provinciale Aperto interamente dedicato al sistema scolastico, allo stato dell’edilizia e alla partecipazione attiva delle giovani generazioni.

“Le proteste, i cortei, gli scioperi delle ultime settimane sono il sintomo di una necessità profonda di ascolto che le istituzioni hanno il dovere di accogliere” sostengono gli esponenti del centrosinistra. “Da Cesano Maderno a Vimercate, passando per Muggiò, Seregno, Monza, gli studenti non chiedono soltanto aule calde e tetti sicuri, ma pretendono spazi di espressione, una didattica all’altezza delle sfide del futuro e una centralità reale nelle decisioni che li riguardano.”

L’impegno per l’edilizia scolastica e il messaggio educativo degli spazi

“Non è soltanto una questione di sicurezza e vivibilità” sostiene il consigliere Vincenzo Di Paolo. “L’adeguatezza delle strutture è il primo messaggio educativo che diamo ai ragazzi. La scuola è il primo luogo della vita sociale che i giovani frequentano, ma trasmettiamo loro un messaggio profondamente contraddittorio. Se entrano in un centro commerciale, luogo del consumo e del commercio, trovano tutto nuovo, pulito, supertecnologico e funzionante; quando vanno a scuola, luogo di formazione e cultura, trovano strutture vecchie, fredde d’inverno, calde d’estate, pericolanti, spesso inagibili o inutilizzabili. Quale messaggio di condivisione degli spazi della vita civile consegniamo?” si chiede Di Paolo, che aggiunge: “gli studenti non possono essere visti solo come soggetti passivi o utenti finali di certe scelte politiche. Devono essere considerati protagonisti attivi dei processi.”

Oltre la lente del disagio: periferie sociali e alleanze educative

“Riteniamo necessario un confronto sul ruolo educativo e sociale della scuola, valorizzando il contributo delle università e della ricerca pedagogica e sociologica” afferma la consigliera provinciale Sara Dossola, sindaca di Lesmo. “Il dibattito sulle periferie sociali ci richiama alla responsabilità di comprendere le condizioni che alimentano marginalità e difficoltà di appartenenza, senza mai giustificare comportamenti violenti. La scuola deve essere sostenuta come luogo di relazione e prevenzione delle disuguaglianze, rafforzando le alleanze educative tra famiglie, servizi territoriali e comunità.”

“Il confronto dovrebbe dare spazio alle esperienze e alle proposte delle ragazze e dei ragazzi” specifica il consigliere Riccardo Sala, “senza ridurle a etichette o leggerne le esigenze soltanto attraverso la lente del disagio. Noi crediamo fermamente che in quelle grida fuori dalle scuole, in quegli striscioni e in quegli scioperi ci sia una domanda di futuro che merita rispetto, non diffidenza.”

La proposta operativa: chi invitare al Consiglio Provinciale Aperto

“Abbiamo proposto un grande momento di ascolto collettivo, in cui la Provincia agisca come ‘cerniera’ e soggetto facilitatore del confronto” spiega il capogruppo Di Paolo. Secondo Brianza Rete Comune, la partecipazione dovrebbe essere aperta a studenti rappresentanti di istituto di tutte le scuole secondarie, Consulta provinciale e collettivi studenteschi, consulte giovanili comunali, dirigenti scolastici, Ufficio Scolastico Territoriale, insegnanti, personale Ata e genitori, assessori e sindaci dei Comuni, esperti delle università e della ricerca pedagogica.

“Il Consiglio Aperto dovrà essere solo il primo passo. L’obiettivo è costruire un tavolo di confronto permanente che traduca le richieste dei giovani in atti amministrativi concreti, nel rispetto delle competenze dei diversi enti. Riconosciamo alle ragazze e ai ragazzi un ruolo alla pari nel confronto pubblico e dimostriamo con i fatti che la Provincia è una casa aperta, capace di trasformare il dissenso in proposta” è la conclusione dei consiglieri provinciali.

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