Caronno, un incontro sul corretto uso dei farmaci con l’esperto del Mario Negri
18 Novembre 2026
CARONNO PERTUSELLA – Un appuntamento dedicato alla salute e all’informazione per approfondire il tema dell’uso corretto dei farmaci: giovedì 19 novembre alle 14.30 torna in biblioteca l’iniziativa Incontriamoci il giovedì, con un incontro aperto alla cittadinanza dedicato a un tema di interesse quotidiano.
A intervenire sarà il dottor Luca Pasina, responsabile del laboratorio di farmacologia clinica e appropriatezza prescrittiva dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, che approfondirà il tema del corretto utilizzo dei medicinali.
L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Auser, Insieme Donna, Caritas, Artos, Rsa Corte Cova e Pro loco.
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