Varesotto

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 21 novembre, alle 21, la suggestiva Sala della Quadreria di Palazzo Branda Castiglioni, in Piazza G. Garibaldi a Castiglione Olona, farà da cornice a un nuovo appuntamento della rassegna “Invito a Palazzo”, con il concerto del duo “Corde Sonore”, composto dal soprano Angela Lisciandra e dal chitarrista Pippo Mortillaro.

Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale tra epoche, stili e culture, attraverso un repertorio che spazia dalle sonorità spagnole di Manuel de Falla alle atmosfere jazz di George Gershwin, dalle celebri colonne sonore di Ennio Morricone ai ritmi della tradizione latinoamericana. In programma brani intramontabili come Bésame Mucho, Granada, La Cumparsita e Manhã de Carnaval, accanto a Aria di Barcellona, composizione originale firmata da Pippo Mortillaro.

Il concerto è a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria e posti limitati. L’evento è organizzato dal Comune di Castiglione Olona nell’ambito della rassegna “Invito a Palazzo”. In occasione della serata, dalle 20 sarà possibile infatti partecipare a una visita guidata serale all’antica dimora del Cardinal Branda Castiglioni, per scoprire il fascino e la storia delle sue sale affrescate. Il costo della visita è di 6 euro e comprende il posto riservato per il concerto.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’ufficio Cultura al numero 0331.858301 (dal martedì al sabato 9-12 e 15-18), o tramite indirizzo email: museocivico@comune. castiglione-olona.va.it ([email protected] olona.va.it).

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