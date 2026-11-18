Città

SARONNO – “Il rilancio del controllo di vicinato presentato lunedì 16 novembre all’auditorium Aldo Moro va nella direzione giusta. Coinvolgere i residenti e dare loro un ruolo attivo nella segnalazione di quanto accade nei quartieri è un valore, e come Lega Lombarda lo riconosciamo. Ma la domanda che i saronnesi si pongono è un’altra: cosa succede dopo la segnalazione?”.

E’ la nota firmata dalla Lega Saronno in merito all’incontro sulla Sicurezza organizzato dall’Amministrazione comunale lunedì.

“Ai cittadini, giustamente, viene chiesto di non intervenire e di chiamare il 112 nei casi di reato in corso. Se il loro compito è osservare e segnalare, il compito dell’Amministrazione è rispondere. Nella serata non abbiamo sentito un piano comunale su come usare queste segnalazioni: con quali pattuglie, in quali fasce orarie, con quali tempi di intervento.

La sindaca Pagani ha ribadito che la sicurezza è sua responsabilità, e questo le fa onore. Ha poi ricordato i 35 agenti della polizia locale, ammettendo che non si riesce a coprire tutto il territorio, e i contatti periodici con Prefettura e Questura. Ma confrontarsi con il prefetto e collaborare con Carabinieri e Guardia di Finanza non basta, se il Comune non ha un proprio piano di sicurezza all’altezza.

Il piano oggi in vigore, che la maggioranza ha difeso respingendo la richiesta di rivederlo, è evidentemente insufficiente. I cittadini continuano a segnalare episodi di degrado e insicurezza, e i risultati non si vedono. Va rivisto. Lo stesso vale per la videosorveglianza. Le telecamere servono a registrare ciò che accade, ma poi cosa succede sul territorio? Senza pattuglie che intervengano, restano uno strumento per documentare i fatti a posteriori.

Sulla stazione, infine, non accettiamo lo scarica barile sulla Polfer. Quando Saronno era amministrata dalla Lega, le pattuglie della polizia locale operavano anche in stazione. La Polfer, che pure ci auguriamo arrivi presto, agisce sui treni e lungo una ferrovia lunga chilometri. Non si può pretendere che sostituisca ciò che l’Amministrazione comunale non fa”.

Da queste considerazioni arrivano le richieste ossia: “La revisione del piano di sicurezza, con obiettivi pubblici e verificabili; dati chiari su organico necessario, copertura del territorio e tempi di intervento; cosa accade concretamente a ogni segnalazione che arriva alla polizia locale; un presidio della polizia locale nell’area della stazione, senza attendere la Polfer”. E concludono: “Il controllo di vicinato è un aiuto prezioso, ma non può diventare un modo per spostare sui cittadini ciò che spetta alle istituzioni”.

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