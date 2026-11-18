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SARONNO – “Dentro il girotondo radical chic, fuori le code infinite!”. È l’attacco con cui il gruppo consiliare di Forza Italia apre la terza puntata della serie di cinque comunicati dedicati al futuro dell’ex Isotta Fraschini, dopo il doppio consiglio comunale dell’11 e 12 novembre sulle osservazioni e le controdeduzioni al Piano integrato di intervento. Questa volta al centro delle critiche ci sono il traffico, i collegamenti stradali e i parcheggi per i pendolari.

QUI LA PRIMA PUNTATA – “Maggioranza supina, il Comune non faccia da ufficio stampa”

QUI LA SECONDA PUNTATA – “Il parco? Uno specchietto per le allodole”. Forza Italia chiede conto dei costi

La viabilità: dentro il girotondo radical chic, fuori le code infinite!

Chi oggi percorre la Varesina in coda provi a immaginare che cosa significherà aggiungere il traffico di circa duemila nuovi abitanti, secondo le previsioni da noi richiamate, cui si aggiunge il traffico delle nuove attività dell’ex Isotta e dell’intervento ex Pozzi Ginori (oltre che nuovi interventi su ex Cemsa e non dimentichiamo la ex Cantoni).

Dentro il nuovo comparto si celebra la mobilità dolce, in perfetto stile “radical chic” ! Mentre fuori, i saronnesi rischiano di vedere peggiorare code e traffico sulla viabilità già in difficoltà.

Le automobili non scompaiono perché una strada non viene realizzata: cercano altri percorsi e si riversano sulle strade esistenti. Intasandole.

Un buon amministratore cerca di risolverlo, questo problema. A nostro giudizio, invece, il progetto esclude collegamenti necessari. Perché viene soppressa la strada di scarico del traffico prevista dal Pgtu, il piano del traffico? Quali alternative ne sostituiscono la funzione?

Le strade costano, giusto amici di Tu@Saronno? Magari anche molto di più in base alle caratteristiche del suolo e della bonifica… Ma anche lasciare i cittadini in coda ha un costo. Solo che quello lo pagano loro.

Poi ci sono i parcheggi per la stazione. Se, come risulta dalla nostra ricostruzione, a circa 400 posti effettivamente utilizzati oggi ne vengono sostituiti soltanto 200, il risultato è un dimezzamento. Non un ampliamento come sarebbe necessario! Già la situazione attuale non soddisfa le esigenze dei pendolari (attenzione: molti di Saronno ma distanti dalla stazione). Ridurre l’offerta rischia di rendere ancora più difficile raggiungere il treno proprio a chi lo utilizza per lasciare l’auto fuori da Milano.

E tutte queste auto dove finiranno?

Il rischio evidente è che si riversino sui parcheggi cittadini, già insufficienti, con conseguenze per residenti e le attività commerciali già in crisi anche per la ideologica politica del traffico e della sosta di questa amministrazione.

Sarebbe questa la vostra mobilità sostenibile? Il nuovo modo di essere radical chic a Saronno: il girotondo in bicicletta nell’Isotta Fraschini, mentre fuori si resta in coda! La mobilità va organizzata guardando all’intera città. Non basta rendere piacevoli i percorsi dentro il nuovo insediamento se poi si lasciano irrisolti i collegamenti esterni. E dove aumentano le code bisogna valutare anche le conseguenze sull’aria. Sarà il tema della prossima puntata.

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