Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessora Maria Cornelia Proserpio e del consigliere comunale con delega alla Mobilità Massimiliano D’Urso.

“Volevamo tranquillizzare gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Saronno riguardo al fatto che né io né nessuno dei miei familiari (compresi quelli acquisiti, come il consigliere Massimiliano D’Urso) abbiamo degli interessi economici diretti nella rigenerazione urbana dell’area ex Isotta Fraschini.

Questo perché mio padre, Angelo Proserpio, non ha mai avuto alcuna quota nella società proponente ma ne è stato semplicemente l’avvocato per alcune tematiche, oltre che consulente, sostenitore e ispiratore, viste le tante e documentate prese di posizione pubbliche in merito. Non avendo lui alcuna partecipazione nella società, noi familiari non abbiamo quindi ereditato alcunché.

Spero invece di aver ereditato da mio padre il senso per l’impegno civico, della tutela dell’interesse pubblico e del servizio alla comunità, aspetti che cerco di mettere in pratica oggi. Sinceramente mi dispiace che sia stato chiamato impropriamente in causa in merito al progetto dell’ex Isotta Fraschini, tra l’attribuzione di opinioni mai espresse e insinuazioni che, dietro la richiesta di trasparenza, provano a sussurrare nei saronnesi più distratti un senso di malaffare che di certo non è compatibile con quanto Angelo Proserpio ha dimostrato in vita.

Auspichiamo che, d’ora in avanti, il dibattito politico su questo tema, del tutto legittimo e auspicabile, si svolga nel rispetto della verità dei fatti, basandosi su elementi concreti e verificabili, senza lasciare spazio a ricostruzioni inesatte o strumentalizzazioni”.

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