Città

SARONNO – “Il progetto Isotta non è una semplice riqualificazione: riguarda l’area più strategica di Saronno e avrà un impatto profondo sulla vita quotidiana dei cittadini. Eppure, l’amministrazione Pagani ha dato un nuovo via libera al progetto, seguendo una logica che, nei fatti, sembra riassumersi così: «Non è il progetto migliore, ma approviamolo comunque”,

Inizia così la nota di Saronno civica che torna a parlare, dopo la conferenza stampa pre consiglio, e le due sedute dell’assemblea civica del piano intervento dell’area dismessa tra via Milano e via Varese.

“È un approccio inadeguato e rischioso. Dire che “il progetto non si tocca” significa rinunciare al ruolo stesso della politica: migliorare le scelte prima che diventino irreversibili. Un intervento urbanistico non può essere valutato «a scatola chiusa»: non si può costruire senza guardarsi intorno e ignorando le ricadute concrete sul tessuto urbano circostante.

Per questo Saronno Civica ha seguito la vicenda con attenzione costante. Abbiamo sempre sostenuto la necessità di riqualificare quest’area. Ne è la prova un fatto senza precedenti nella storia della città: il 17 marzo 2022 l’amministrazione Airoldi invitò l’attuatore a presentare il progetto in Consiglio comunale, luogo simbolo della democrazia cittadina. L’obiettivo era chiaro: garantire trasparenza, coinvolgere la città e favorire il confronto. Ad oggi è stato l’unico momento di confronto organizzato dall’Amministrazione. È la prova provata che l’amministrazione Airoldi non ha mai ostacolato il progetto: ha chiesto che fosse condiviso. E il 23 luglio 2023, la Giunta Airoldi, approvò una delibera di indirizzo che valutava positivamente la proposta iniziale di PII cosiddetto “ex-Isotta” (poi ampiamente modificata dall’operatore) e dava mandato agli uffici comunali di proseguire nell’istruttoria.

La nostra posizione non è cambiata: apertura alla riqualificazione, ma massima attenzione alla tutela dell’interesse pubblico. I nodi restano irrisolti: parcheggi, verde, viabilità, costi delle residenze, scomputo oneri, rapporti con le attività confinanti e impatto sul quartiere Matteotti e sulla stazione, la seconda di Lombardia per importanza. Questioni che abbiamo già approfondito in conferenza stampa prima del Consiglio comunale e che non possono essere liquidate. Ci chiediamo, in particolare, quali conseguenze avrà il progetto sui posti auto disponibili, sul traffico nelle ore di punta, sulla mobilità da e verso la stazione e sulla qualità della vita dei residenti del quartiere Matteotti.

Al centro resta una domanda fondamentale: dov’è l’interesse pubblico e dov’è stata la partecipazione della città? Come ha ricordato Augusto Airoldi, le osservazioni presentate sono state raggruppate in 25 insiemi: 16 non accolti, 7 accolti parzialmente e 2 accolti, questi ultimi sullo stesso tema. Diverse questioni, inoltre, sono state rinviate alla successiva fase di progettazione esecutiva, quando il confronto rischia di essere limitato soprattutto alla proprietà e agli uffici tecnici. Ed eventuali modifiche sostanziali, richiederebbero di tornare alla casella del via, cioè al 23 dicembre 2025: uno scenario irrealizzabile!

Il nostro spirito propositivo si è manifestato anche attraverso le osservazioni presentate insieme a cittadini, associazioni di categoria e altre forze politiche. Tutti mossi dallo stesso principio: «Il progetto non è il migliore; per questo va rivisto e migliorato». Nessuna delle osservazioni mirava a bloccare l’intervento, ma a renderlo più sostenibile, equilibrato e condiviso. Ignorarle significa perdere un’occasione per consegnare alla città un progetto migliore.

La nota più amara riguarda il silenzio della maggioranza. Pd, Tu@ Saronno, Azione e Insieme per Crescere non hanno depositato alcuna osservazione. Eppure, proprio lì si sarebbe misurata la volontà concreta di migliorare il progetto, non soltanto di mandarlo avanti. Le loro osservazioni sarebbero state la vera cartina di tornasole: un atto concreto per dimostrare la volontà di modificare il progetto a tutela della città.

La conclusione è amara. Un progetto nato per ricucire una ferita urbana che dura da decenni rischia di crearne un’altra. E la domanda resta aperta: se tutti ammettono che il progetto non è il migliore possibile, perché non fare oggi lo sforzo di migliorarlo, prima che sia troppo tardi? La risposta spetta alla maggioranza.

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