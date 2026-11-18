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GARBAGNATE MILANESE – Non si fanno attendere le critiche del Partito Democratico di Garbagnate Milanese al progetto del nuovo palazzetto dello sport, i cui lavori sono stati recentemente annunciati dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Davide Barletta. Al centro delle contestazioni dell’opposizione ci sono soprattutto le dimensioni della struttura, giudicate decisamente inferiori rispetto alle aspettative iniziali.

«Signore e signori, finalmente arriva il Palazzetto dello Sport! O meglio… una palestra con una tribuna da 174 posti», esordisce ironicamente il Pd in una nota diffusa sui social.

Secondo i democratici, il progetto inizialmente prospettato alla città prevedeva un impianto capace di accogliere tra 600 e 700 spettatori, mentre quello ora in fase di realizzazione sarà decisamente più contenuto.

«Dopo anni di annunci e promesse, l’Amministrazione festeggia l’inizio dei lavori presentando l’opera come una grande conquista per Garbagnate. Una differenza non proprio trascurabile!», osserva il partito, richiamando il divario tra le previsioni iniziali e l’intervento attuale.

«Una nuova struttura è utile, ma non corrisponde alle promesse»

Il Pd precisa di non essere contrario alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo, riconoscendone l’utilità per le associazioni e le società del territorio. La contestazione riguarda piuttosto il ridimensionamento dell’intervento rispetto a quanto, secondo l’opposizione, era stato annunciato in passato.

«Sia chiaro: una nuova struttura sportiva può essere utile alla città e alle società sportive. Ma chiamare le cose con il loro nome è il minimo. Non basta un titolo altisonante per trasformare una palestra in un grande palazzetto, né una comunicazione che presenta ogni intervento come un risultato straordinario».

La nota si conclude con un giudizio politico sull’operato dell’Amministrazione di centrodestra: «Garbagnate non ha bisogno di annunci roboanti a cui seguono opere in formato ridotto, che certamente non corrispondono alle promesse. Tra quello che l’amministrazione di centrodestra ha promesso e promette e quello che ha realizzato e realizza c’è sempre una grande differenza».

La questione sollevata dai democratici riguarda dunque la distanza tra il progetto che, a loro giudizio, era stato inizialmente prospettato e quello effettivamente avviato. Il dimensionamento della struttura attuale è confermato dalla documentazione dell’intervento, mentre le caratteristiche del precedente progetto sono richiamate dal Pd nella propria presa di posizione.

Il progetto del nuovo impianto sportivo

Il nuovo palazzetto sorgerà all’interno del centro sportivo comunale di Garbagnate Milanese, nella zona della vecchia Varesina. La struttura avrà una superficie coperta di circa 1.405 metri quadrati e sarà realizzata con una copertura in legno lamellare.

Il campo da gioco, con pavimentazione in legno e dimensioni di 39,34 per 21,73 metri, sarà destinato a diverse discipline, tra cui pallavolo, pallacanestro e calcio a cinque.

Sono previsti spazi per il pubblico, postazioni riservate alle persone con disabilità, spogliatoi per le squadre e gli arbitri, locali di servizio e un’infermeria. Al primo piano troverà posto anche uno spazio di circa 150 metri quadrati utilizzabile come palestra o sede per le attività delle associazioni sportive. L’intervento sarà realizzato dalla società Particom Uno spa nell’ambito degli impegni legati alla riqualificazione dell’ex area Alfa Romeo. L’avvio dei lavori è stato recentemente annunciato dall’Amministrazione comunale.

18112026