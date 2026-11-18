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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 17 novembre, ci sono il progetto per estendere il controllo di vicinato a tutti i quartieri di Saronno, il nuovo passaggio in tribunale per la vicenda della Colombara, il calendario degli eventi natalizi e le parole della sindaca Ilaria Pagani sulla sicurezza.

Un gruppo di controllo di vicinato in ogni quartiere, una rete dedicata anche ai commercianti e una collaborazione più stretta tra cittadini e forze dell’ordine. Sono gli obiettivi emersi dall’incontro pubblico organizzato lunedì 16 novembre all’auditorium Aldo Moro. Attualmente a Saronno sono attivi quattro gruppi, tra via Ungaretti, Matteotti, Villette e Cassina Ferrara, per un totale di circa 240-250 adesioni tra persone e famiglie. L’Amministrazione punta ad ampliare la rete anche nelle zone ancora scoperte, compreso il centro. Durante la serata sono state illustrate le modalità di segnalazione e il ruolo dei coordinatori, ribadendo che il controllo di vicinato non prevede ronde o interventi diretti dei residenti.

Nuovo passaggio giudiziario per la vicenda delle aggressioni e delle minacce denunciate da una residente nella zona della Cascina Colombara. Martedì 17 novembre è prevista un’udienza al tribunale di Busto Arsizio nel procedimento a carico del venticinquenne originario del Benin arrestato il 18 febbraio. Sos Italia Libera, attraverso il presidente Paolo Bocedi, attende la decisione sulla richiesta di costituzione di parte civile. La vicenda era emersa dopo le segnalazioni della residente e di altri cittadini, che avevano denunciato episodi di aggressione, intimidazione e danneggiamenti.

Dal 28 novembre al 6 gennaio Saronno si prepara a vivere oltre un mese di iniziative per le festività. Tra le novità ci sono il videomapping sulla facciata della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, in piazza Libertà, e un pianoforte gigante da suonare insieme. Confermati anche il trenino natalizio, il Calendario dell’Avvento con 24 appuntamenti in via Garibaldi e gli eventi per famiglie. Il programma partirà con l’accensione delle luminarie e dell’albero il 28 novembre, mentre il 6 dicembre sarà inaugurato lo spettacolo di luci dedicato alla storia della città, in calendario ogni giorno fino all’Epifania.

Nel confronto con i residenti durante l’incontro sul controllo di vicinato, la sindaca Ilaria Pagani ha risposto alle domande sulla presenza delle pattuglie e sulle responsabilità del Comune. “Sono perfettamente cosciente che è mia assoluta responsabilità la sicurezza dei cittadini”, ha dichiarato, spiegando però che la gestione dei pattugliamenti spetta agli organi competenti. La prima cittadina ha ricordato che la polizia locale conta 35 agenti e che l’Amministrazione sta lavorando per ottimizzarne la presenza sul territorio. Ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione con le altre forze dell’ordine e delle segnalazioni dei cittadini.

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