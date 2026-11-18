Saronnese

GERENZANO – Un viaggio alla scoperta dello spazio, dei pianeti e delle meraviglie dell’universo: è questa la proposta del Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano che, con il prossimo concerto dal titolo Lost in Space, invita il pubblico a vivere un’esperienza fuori dall’ordinario, dove musica e scienza si incontrano per dare vita a uno spettacolo tutto da scoprire. L’appuntamento è per sabato 21 novembre alle 21 al Teatro San Filippo Neri di Gerenzano. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Non sarà soltanto un appuntamento musicale, ma un vero e proprio percorso tra arte e divulgazione scientifica. Le note della banda faranno da colonna sonora a un’esplorazione di pianeti lontani, nebulose, comete e altri affascinanti fenomeni astronomici. A svelarne curiosità e segreti saranno due esperte di astrofisica, Caterina Tresoldi e Margherita Bonzini, che intrecceranno spiegazioni e approfondimenti scientifici con le suggestioni evocate dalla musica, trasformando il concerto in un viaggio attraverso l’immensità dell’universo.

A rendere ancora più speciale questa serata sarà la presenza del maestro Jack Stamp, tra i più celebri direttori e compositori contemporanei del panorama bandistico nordamericano, che tornerà sul podio insieme al direttore del Corpo Musicale Santa Cecilia, il maestro Pietro Martinoli. Una collaborazione di prestigio, che rappresenta un’importante occasione di crescita e confronto musicale per l’intero complesso bandistico. La serata sarà inoltre arricchita da un momento particolarmente significativo: tra i brani in programma figura, infatti, una composizione scritta appositamente dal maestro Stamp per la Banda, un omaggio musicale che rende questo appuntamento ancora più speciale.

Il viaggio di Lost in Space, però, è iniziato già nelle settimane precedenti il concerto e ha coinvolto anche i più piccoli. Alcuni volontari della Banda hanno infatti incontrato gli alunni delle scuole elementari di Gerenzano, proponendo momenti di approfondimento dedicati allo spazio e occasioni di ascolto musicale. Da questi incontri sono nati disegni e rappresentazioni ispirati all’universo che verranno esposti durante la serata. Un modo per rendere anche i più giovani protagonisti di questo viaggio e per avvicinarli, attraverso la musica e la curiosità, alla scoperta dello spazio.

Con Lost in Space, il Corpo Musicale Santa Cecilia rinnova la propria volontà di proporre esperienze musicali originali e coinvolgenti, capaci di andare oltre il tradizionale concerto e di creare occasioni di incontro tra musica, cultura e territorio.

(foto archivio)

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